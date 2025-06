Ensimmäinen sukellushylky Sydneyyn

at

at 11: 25 am

Sydneyn ensimmäinen sukellushylky: visio merimatkailulle ja -suojelulle

Sydney, Australia – 9. kesäkuuta 2025 — Gordon's Bay Scuba Diving Club Inc. (GBSDC) on ylpeä voidessaan julkistaa mullistavan ehdotuksensa: Sydney Dive Wreck Projectin. Tämän kunnianhimoisen aloitteen tavoitteena on luoda maailmanluokan keinotekoinen riutta ja sukelluskohteeseen upottamalla käytöstä poistetun aluksen noin neljä kilometriä Coogee Beachistä kaakkoon.

Tämä hanke on suunniteltu vahvistamaan meren biologista monimuotoisuutta, parantamaan virkistyssukelluskokemuksia ja elvyttämään paikallista taloutta. Ehdotettu alue toimii sekä merenelävien suojelualueena että ensisijaisena kohteena sukeltajille, tutkijoille ja ekoturisteille.

🐠 Uusi vedenalainen ekosysteemi

Keinotekoinen riutta yhdistetään strategisesti Wedding Cake Islandiin Offshore Artificial Reef (OAR) -järjestelmän kautta. Tämän yhteyden odotetaan houkuttelevan useita merilajeja, kuten kuningaskaloja, napsijakaloja ja mulloway-kaloja, mikä rikastuttaa paikallista merielämää. ekosysteemi ja tarjoamalla uusia mahdollisuuksia kestäville kalastuskäytännöille.

Ensimmäinen Sydney 3:een tarkoitettu sukellushylky

💰 Taloudelliset ja yhteisön edut

Arvioidulla 6–10 miljoonan dollarin kertaluonteisella investoinnilla Sydneyn sukellushylkyprojekti ennustetaan tuottavan sukeltajiin liittyviä tuloja 12.4–48.6 miljoonaa dollaria viiden vuoden aikana. Nämä luvut eivät sisällä lisätuloja sukeltajiin liittyvistä toiminnoista, kuten tilauslennoista, laitevuokrauksesta ja majoituspalveluista.

Hanke on saanut merkittävää yhteisön tukea, mistä on osoituksena lähes 14,000 4,000 allekirjoituksen saanut vetoomus, joista yli XNUMX XNUMX on Randwickin kaupungin asukkailta. Paikalliset yritykset ja matkailutoimijat odottavat lisääntynyttä asiakaskuntaa, mikä johtaa työpaikkojen luomiseen ja talouden elvyttäminen alueella.

🌿 Ympäristönsuojelu

Ympäristön kestävyys on Sydney Dive Wreck -projektin ytimessä. Valittu alus puhdistetaan ja valmistellaan perusteellisesti sen varmistamiseksi, että se on vapaa saasteista ja turvallinen meren eliöille. Alue nimetään kalastuskieltoalueeksi kehittyvän ekosysteemin suojelemiseksi, ja jatkuvaa seurantaa suoritetaan yhteistyössä UNSW:n ja UTS:n meritutkijoiden kanssa.

Ensimmäinen Sydney 4:een tarkoitettu sukellushylky

🤝 Laajapohjainen tuki

Aloite on saanut tukea useilta sidosryhmiltä, ​​kuten Randwickin kaupunginjohtajalta Dylan Parkerilta, Coogeen kauppakamarilta ja sukellusalan merkittäviltä henkilöiltä. GBSDC on myös kuullut ympäristöinsinöörejä ja meritieteilijöitä varmistaakseen hankkeen... ekologinen elinkelpoisuus.

???? Visualisoi tulevaisuutta



Suunnitellun sukellushylyn sijainnin visuaalinen esitys.



Odotettu meren biologisen monimuotoisuuden kasvu keinotekoisen riutan ympärillä.



Paikalliset yhteisön jäsenet osoittavat tukea hankkeelle.

📞 Liity liikkeeseen

GBSDC kutsuu kaikki kiinnostuneet tukemaan Sydney Dive Wreck -projektia. Lisätietoja, vetoomuksen allekirjoittamista tai osallistumista varten ota yhteyttä:

John Rowe

GBSDC:n perustaja

📧 jcprowe@bigpond.net.au

📞 +61 412 099

Sam Baxter

GBSDC:n puheenjohtaja

📧 sam1.baxter1@gmail.com

📞 +61 412 261

Yhdessä voimme luoda kestävän perinnön aaltojen alle, edistäen merten suojelua ja yhteisön vaurautta.

Lisätietoja on kokonaisuudessaan liiketoimintasuunnitelma: