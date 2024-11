Freediver jäljittää hämmästyneen renkaan omistajan

Brittisyntyinen Barbados-mestari vapaasukeltaja Alex Davis käytti äskettäin hankittua metallinpaljasinta tutkiakseen merenpohjaa adoptoidusta Karibian saaresta, kun instrumentti alkoi lähettää piippauksia, jotka saattoivat osoittaa jalometallin läsnäolon.

Hurrikaani Beryl oli pyyhkäissyt hiekkakerroksia pois vedenalaiselta alustalta kesän aikana, mutta tähän mennessä Davis oli löytänyt ilmaisimen avulla pääasiassa kolikoita, pullonkorkkeja ja lyijypainoja.

Kaivaessaan kuolleiden korallien ja hiekan alta 2 metrin syvyyteen vedessä Miami Beachin edustalla etelärannikolla, vapaasukeltaja keksi tuskin tahraantuneen kultasormuksen, jossa oli polttaritunnus ja upotettu tummanpunainen kivi. Siihen kaiverrettiin sanat "McMaster University 1965" ja nimikirjaimet "FMP".

Valmistumissormus oli vain hieman tahriintunut (Alex Davis)

Davis, joka on kotoisin Perrnaporthista, Cornwallista, on tehnyt 11 kansallista vapaasukellusennätystä Barbadoksella, johtaa hänen mukaansa saaren ensimmäistä vapaasukelluskoulua ja on työskennellyt AIDA-mestarikouluttajana ja keihäskalastusoppaana vuodesta 2013. Hänen nykyinen vakiopainonsa (CWT) ennätyssukellus oli 92 metriä, ja hänellä on myös 81 metrin kansallinen Free Immersion (FIM) -ennätys.

Myöhemmin samana päivänä hän otti yhteyttä kanadalaisen henkilökuntaan yliopisto Hamiltonissa Ontariossa selittämään, mitä hän oli löytänyt. Heidän arkistossaan tehty haku johti nimeen, joka vastasi sormuksessa olevia nimikirjaimia: Frederick Morgan Perigo.

Kun Davis otti yhteyttä Perigoon, hämmästynyt vanhempi mies vahvisti, että hänelle oli annettu sinettisormus hänen valmistumisensa kunniaksi McMasterin luonnontieteiden tiedekunnasta vuonna 1965. Hän oli käyttänyt sitä 12 vuotta ja oli järkyttynyt menettäessään sen vieraillessaan Barbadoksella. hänen vaimonsa ja lapsensa.

"Eräänä päivänä otin nuoremman poikani ja kahlanin mereen", sanoi Perigo. "Aalto kaatoi hänet, joten otin hänestä kiinni. Hän veti kädestäni ja Macin alumnisormukseni irtosi. Etsimme sitä, mutta emme onnistuneet." Hän ei ollut odottanut näkevänsä omaisuuttaan uudelleen.

Morgan Perigo: "Mikä ihana yllätys!" (Morgan Perigo)

Tietäen, että erityinen tilaisuus oli tulossa, Davis lähetti korut välittömästi Perigoon ja ne saapuivat perille päivällä. “Mikä ihana odottamaton 83-vuotissyntymäpäivälahja!” oli omistajan iloinen reaktio.

