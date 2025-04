Täydellisten kuplarenkaiden puhalluksen salaisuus

at

at 9: 34 am

Oletko koskaan kadehtinut sukellusoppaita heidän kyvystään puhaltaa peräkkäin virheettömiä kuplarenkaita, kun olet heidän kanssaan turvapysähdyksessä?

Prosukeltajilla on runsaasti aikaa harjoitella, mutta muutaman yksinkertaisen vinkin pitäisi auttaa sinua löytämään samanlaisia ​​esittelymahdollisuuksia. Yhdysvaltalainen vapaasukeltaja Amelia de los Rios on vienyt ajanvietteen äärimmäisyyksiin ja rikkonut äskettäin kaksi Guinnessin maailmanennätystä useimpien veden alla puhallettujen kuplarenkaiden osalta, on jakanut tekniikkaansa.

Filippiineillä matalan altaan pohjalla makaava de los Rios rikkoi ensimmäisen ennätyksen tuottamalla 56 ilmarengasta minuutissa, mutta teki kaksinkertaisen kuplan tuottamalla myös eniten veden alle puhallettuja ilmarenkaita rajoittamattomassa ajassa. Tuohon ennätykseen hän tuotti yhteensä 81 – yhdeksän enemmän kuin edellinen mestari.

Ilmarenkaan muodostaminen on tarpeeksi helppoa, de los Rios sanoo – parhaan syvyyden löytäminen ja oikean rytmin asettaminen on hankalampi osa.

"Yrittää valmistaa kuplarenkaita 5 metrin korkeudessa on paljon vaikeampaa kuin yrittää sitä 1.5 metrin korkeudessa", hän sanoo. Mene liian matalalle, hän sanoo, ja kuplat hajottavat toisensa.

Ikuisesti puhaltavia kuplia: vapaasukeltaja Amelia de los Rios

Syvyysasetuksella luot kuplarenkaat: "Ainoa mitä teet on, että painat hieman poskillesi, pistät kielesi ulos ja imet sen takaisin sisään", de los Rios kertoi. Guinness World Records.

"Sitten sinun täytyy saada rytmi", hän sanoo. "Jos teet sen liian nopeasti, kuplat tappavat toisensa, joten nopeus on todella tärkeä kuplien säilymisen kannalta." Jos yksi rengas pääsee pintaan koskemattomana toisessa, sitä parempi.

Havaijilla asuva de los Rios, joka kuvailee itseään "kuplapelleksi", kertoo, että ilmarengasharjoitus oli osa hänen vapaasukelluskoulutustaan, kun taas keuhkojen kapasiteetin kehittäminen vapaasukelluksen avulla oli avain hänen menestykseensä.

Staattinen apnea on hänen kilpailuerikoisuutensa, ja 7 minuuttia 7 sekuntia hänen nykyinen hengityksen pidätysennätys – aika, joka rikkoi oman Yhdysvaltain kansallisen ennätyksensä aiemmin tässä kuussa AIDA Panglao Pool Championshipissä Filippiineillä.

"Olin lapsi, joka epäonnistui liikuntakasvatuksessa useita kertoja, eikä minua koskaan valittu mihinkään joukkueeseen", hän myöntää. "Ja sitten yhtäkkiä löysin supervoimani: pidätän hengitystäni sukeltaessani tai tekemässä kuplarenkaita!"

