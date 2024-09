Vaikeat olosuhteet tuottavat vapaasukelluksen maailmanennätyksen

Ajan myötä maailmanennätysten rikkomisesta tulee yhä haastavampaa vapaasukeltajille – ja vielä enemmän, kun huono sää ottaa kätensä. Vain yksi uusi maailmanennätys tehtiin 33. AIDA Depth World Championship -tapahtumassa Korsikassa, sillä sarjaennätyksen rikkoja Aleksei Molchanov pystyi parantamaan edellisen oman syväsukellustaan.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Fins (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Tapahtuma oli siirretty 24 tuntia 10. syyskuuta kilpailijoiden vaikeiden olosuhteiden vuoksi. Venäläinen vapaasukeltaja, joka kilpailee "Individual Neutral Athlete" -urheilijana, laskeutui 125 metriin – 2 metriä syvemmälle kuin syvyys, jonka hän oli onnistunut samassa kilpailussa Limassolissa, Kyproksella viime vuonna. Hänen sukellus kesti 4 minuuttia 23 sekuntia.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two evät is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

Viime vuosina Molchanov on yleensä huomannut kilpailevan Arnaud Jeraldin kanssa ainoana lähikilpailijansa CWTB:ssä, joten ranskalaisen vapaasukeltajan poissa ollessa tänä vuonna hän olisi voinut ottaa rauhallisesti ja silti voittaa mestaruuden kultamitalin.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Fins (CNF) world record.

35. maailmanennätys

Molchanovilla on jo hallussaan 124 metrin absoluuttinen CWTB-ennätys, joka saavutettiin CMAS:n 7. vapaasukelluksen syvyysmaailmanmestaruuskilpailuissa Roatanissa, Hondurasissa viime vuonna. Viimeisin maailmanennätys oli hänen seitsemäs lajissaan ja 35. uran kokonaiskilpailussa.

Molchanovilla on myös AIDA Constant Weight Monofin (CWTB) (136m) ja Variable Weight (156m) maailmanennätykset.

Kilpailu päättyi 15. syyskuuta, jolloin kilpailijat tekivät viikon aikana kaksi maanosan ja 36 kansallisen ennätyksen.

Kokonaissarja palkitsee vapaasukeltajat, joiden katsotaan menestyneen Free Immersion-, CWT-, CNF- ja CWTB-lajeissa, ja tämä johti siihen, että kroatialainen Petar Klovar nimettiin miesten kokonaiskilpailun mestariksi, kun taas ranskalainen Marianna Gillespie, joka kilpailee henkilökohtaisena kansainvälisenä urheilijana, voitti. naisten mestaruuden kolmatta vuotta peräkkäin.

