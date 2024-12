Sukellus jään alle mukaansatempaavalla videolla

Uusiseelantilainen vapaasukeltaja Ant Williams teki viime vuonna Guinnessin maailmanennätyksen syvimmässä jään alla sukelluksessa (70 m), ja se on seurannut sitä aiemmin tänä vuonna ilmoittamalla jäänalaisen matkan ennätyksen, jonka CMAS (World Confederation of Underwater Activities) on ratifioinut. kilpailuelin, joka tunnustaa tällaiset kylmävesisaavutukset.

Kylmän veden – tässä tapauksessa 0.2 ℃ – dynaamisen apneaennätys sisälsi 182 metrin matkan jääreiästä jääreikään Stiflisdalsvatn-järvellä Islannissa käyttäen eviä ja märkäpukua maaliskuun lopussa. Ennätysyritys tallennettiin Jääsukellus, kolmas jakso Seikkailu, Apple Vision Pro -kuulokemikrofonille tehty sarja.

Williamsin tavoite oli 175 metrin ennätys, jonka 6ft 6in ranskalainen vapaasukeltaja Arthur Guerin-Boeri asetti seitsemän vuotta sitten. – Lajissa on muita, jotka sopivat siihen fyysisesti paremmin kuin minä – he ovat pidempiä ja hoikempia, ja heillä on pidemmät keuhkot ja siten suurempi keuhkojen kapasiteetti, Williams myönsi.

Ennätysyrityksen kuvaaminen (Atlantic Productions)

"Mutta missä olen lyömätön, on kykyni keskittää mieleni niin tarkasti käsillä olevaan tehtävään, että epäonnistumisen riski on lähes kokonaan eliminoitunut."

Guerin-Boeri säilyttää CMAS-ennätykset jään alla ilman eviä sekä lämpösuojalla (120 m) että käyttämällä vain Speedoja (105 m).

Toiminnan keskus

Apple Immersive Video on 180° mediaformaatti, joka käyttää erittäin korkearesoluutioista videota ja Spatial Audiota asettaakseen katsojat toiminnan keskipisteeseen Apple Vision Pro -tilatietokoneella, joka lanseerattiin tänä vuonna. Apple Immersive Video -sarja, kuten Seikkailu ovat saatavilla ilmaiseksi APV-käyttäjille.

"Urheilupsykologian taustalla oleva Ant koulutti extreme-urheilijoita ennen kuin hän itse tuli sellaiseksi, joten voitte ymmärtää, kuinka hänestä tuli niin ainutlaatuinen henkinen voima, joka vaatii parhaita urheilijoita päästäkseen urheilunsa huipulle." sanoi brittiläinen johtaja Jääsukellus, Charlotte Mikkelborg.

”Se, mitä Ant saavutti Islannissa, on todella ilmiömäistä. Ja tämä teos murtaa myös teknologisesti uutta tietä, sillä tämä jakso vie sinut jään alle korkeimman resoluution mukaansatempaavassa toimintamateriaalissa, joka on koskaan kuvattu veden alla. Katsojat tuntevat olevansa täysin läsnä Antin kanssa tässä rohkeassa seikkailussa."

2D-traileri on nähtävissä Apple TV ja Atlantic Productions sosiaaliset tilit X:ssä ja Instagramissa. Katsojat voivat myös mennä kulissien taakse Williamsin kanssa alustoilla.

