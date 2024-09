Maailmanennätyssukellus – 45 metriin lämpimässä putkessa

Deepest Underwater Model Photoshootin maailmanennätys näyttää vaihtavan jälleen omistajaa – sijainti liikkuu sisätiloissa ja kuvaussyvyys on laskenut yli 45 metriin.

Viimeisin tarjous ei ehkä ole alkuperäisessä kylmässä avovesisukellushengessä, joka synnytti "DUMP"-ennätykset vuonna 2021, mutta Guinness World Recordsin (GWR) mukaan kuvaukset puolalaisessa suljetussa laitoksessa, jossa mennään mitä syvemmälle. Mitä lämpimämmäksi vesi tulee, se ei ole este pääsylle.

Vedenalaiset muotikuvaukset GWR-tunnustusta ajatellen saivat alkunsa Kanadan Huron-järveltä vuonna 2021, kun kanadalainen valokuvaaja Steve Haining ikuistaa mallin Ciara Antoskin. 6 metriä syvä hylky, kuten uutisoidaan Divernet.

haining saavutuksen varaan rakennettu vuonna 2023 mallin Mareesha Klupsin kanssa, tällä kertaa hylkyllä ​​30 metrin korkeudessa, ennen ennätys vaadittiin viime vuoden lopulla chileläinen valokuvaaja Pia Oyarzún ja kanadalainen malli Kim Bruneau dramaattisella 40 metrin paikalla lämpimämmällä Bahamalla.

Sitten tämän elokuun lopulla istunto nimeltä "Wings In The Deep" pidettiin 45.4 metrin syvyydessä Euroopan syvimmässä keinotekoisessa sukelluskeskuksessa, Varsovan Deepspotissa. Veden lämpötila voi nousta 34°C:een sen sylinterimäisen akselin alaosassa.

Puvunvaihto: siipien aika (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-valokuvaus liiketoiminta Lemurvision ja on "aina innostunut uusista ideoista ja haasteista".

Etsitään maailmanennätystä

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Fins (46m) and Bi-Fins (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

Puolassa Deepspot tarjosi turvasukeltajatiiminsä saataville, kun taas meikkitaiteilija Marike De Meester oli paikalla ylläpitämässä Blommaertin mallin Gerstorferin ulkonäköä. Kaksi asetusta ja kaksi ammussukellusta, joissa vapaasukeltaja pukeutui erilaisiin asuihin, veivät miehistöltä noin tunnin uima-altaan.

Gerstorfer oli painostettu, ja sen sijaan, että olisi noussut sukellukseen, hän laskeutui poseeraamaan minuutin kerrallaan ennen kuin ui takaisin pintaan DPV:n avulla. Yksi odottamaton ongelma oli kuitenkin se, että hänen pahvipohjaiset "syvyyden siivet" osoittautuivat odottamattoman kelluviksi – ja lopulta hauraiksi.

Kuvaus kuvattiin, kirjattiin ja nähtiin, ja nyt se on ratifioitava GWR. "Deepest Underwater Model Photoshoot -ennätystittelin osalta yksi ohjeista sanoo, että "vesistössä, jossa yritys tehdään, ei tehdä eroa", GWR kertoi. Divernet.

Joukkue Deepspotin ulkopuolella (Lemurvision)

”Se on yrittäjä(t) itse valittava sopivin paikka. Valokuvaaja on tervetullut tee hakemus Guinness World Records -sivuston kautta ennätystenhallintatiimimme tarkastettavaksi."

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and vedenalainen valokuvaus,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

"Vapasukellus on aina ollut intohimoni", sanoi Gerstorfer, joka on nyt tuon maailmanennätyksen ulottuvilla, "ja sen yhdistäminen muotiin niin ainutlaatuisessa ja äärimmäisessä ympäristössä oli unohtumaton kokemus."

