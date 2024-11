8 edelleen kateissa sen jälkeen, kun "valtava aalto" upposi Red Sea -laivalla

Kahdeksan ihmistä, mukaan lukien kaksi brittiä, on edelleen kateissa Red Sea -sukelluslaivalla uppoamisen jälkeen Meren tarina eilen (25. marraskuuta). Neljän ruumiin kerrotaan löytyneen tähän mennessä.

44 metrin pituisessa aluksessa oli 45 ihmistä, joista 31 oli vieraita ja loput egyptiläisiä miehistön jäseniä. tapauksesta soitettiin noin klo 5.30, kuten aiemmin kerrottiin Divernet. Vene oli lähtenyt Port Ghalibista Marsa Alamista pohjoiseen viiden päivän matkalla kohti etelää kohti Fury Shoalsin aluetta. Se olisi myöhemmin kääntynyt takaisin pohjoiseen päästäkseen Hurghadaan.

Uppoamisesta eloonjääneitä löydettiin Wadi el-Gemalin suojelualueelta Marsa Alamin ja Hamatan väliltä, ​​ja kiireellisimmin hoidon tarpeessa olevat kuljetettiin lentokuljetuksella sairaalaan ja muut haettiin egyptiläisen laivaston fregattiin ja vietiin Hurghadaan.

Etsintäoperaatiota koordinoi Naval Base Control Center, ja siihen osallistuvat Egyptin asevoimien eri osat.

Suunniteltu matkareitti

Nelikannenen, puurunkoinen liveaboard oli noudattanut suunniteltua reittiä Egyptin ilmatieteen laitoksen varoittaessa merenkulusta 24. ja 25. marraskuuta korkeiden aaltojen aiheuttaman vaaran vuoksi – vaikka Dive Pro Liveaboard, Hurghadassa rekisteröity operaattori Meren tarina, on kiistänyt ottaneensa kohtuuttomia riskejä.

Siinä tapauksessa, että mahdollisen 4 metrin aallon uskottiin tarttuneen alukseen kyljelleen, mikä sai sen kaatumaan arviolta seitsemässä minuutissa – ja luultavasti jättänyt osan matkustajista edelleen hyttejään.

Suomen kansalaisen ja neljän miehistön uskotaan olevan edelleen kadonneiden joukossa Meren tarina, yhdessä kahden brittivieraan kanssa. The Punaisenmeren kuvernööri on ilmoittanut, että aluksella on ollut myös sukeltajia, jotka matkustavat Yhdysvaltain, Belgian, Kiinan, Saksan, Irlannin, Puolan, Slovakian, Espanjan ja Sveitsin passilla.

Merilegenda

Dive Pro Liveaboards operoi myös Red Sea -aluksia Merilegenda, Tillis ja Korallin unelmat. Tämän vuoden helmikuussa 42m teräsrunkoinen Merilegenda syttyi tuleen viikon mittaisella matkalla Hurghadasta Brothersin, Daedalusin ja Elphinstonen luo, jolloin yksi sen vieraista, saksalainen naismatkustaja, kuoli.

Lokakuun lopussa toinen Red Sea -laivalla, Seaduction, upposi tilausmatkalle Hamatasta sen jälkeen, kun sen kapteeni näytti jättäneen huomiotta ankarat säävaroitukset. 18 sukeltajaa ja miehistöä pakeni, vaikka useimmat menettivät omaisuutensa ja joutuivat viettämään noin kahdeksan tuntia ajelehtimassa pienissä veneissä ennen kuin heidät pelastettiin.

Divernet on ottanut yhteyttä Dive Pro Liveaboardiin kommentoidakseen tapausta.



Myös Divernetissä: 'SUKULLUSLUETTELEMME KAATTU: MITÄ NYT?', EGYPTIN LIVEABOARD uppoaa Syvällä etelässä, MITÄ TAPAHTUI SEADUKTIOLLE?