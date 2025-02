"Ole varovainen valitessasi Red Sea -sukellusveneitä", varoittaa MAIB

Vaaralliset muutokset, vialliset tai puuttuvat turvavarusteet, tukkeutuneet poistumisreitit ja ohitetut tiedotukset – nämä olivat toistuvia ongelmia, jotka tunnistettiin 16:sta Punaisenmeren sukellusveneisiin kohdistuneesta vaaratilanteesta, jotka ovat johtaneet lukuisiin kuolemiin, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, viimeisen viiden vuoden aikana.

Nyt Iso-Britannian Merionnettomuuksien tutkintayksikkö (MAIB) on seurannut joulukuussa Egyptin viranomaisille lähettämäänsä kirjettä ilmaisemalla huolensa liveaboard-turvallisuudesta julkaisemalla turvallisuustiedote kaikille, jotka harkitsevat Punaisenmeren sukellusveneen käyttöä loma.

MAIB on tarkastellut erityisesti kolmea viimeisten 20 kuukauden aikana sattunutta tapausta, joihin liittyi Carltonin kuningatar, joka kaatui lähellä Hurghadaa, jossa useita ihmisiä loukkaantui, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, huhtikuussa 2023; Hurrikaani, joka syttyi tuleen kesäkuuta ja hänet hylättiin lähellä Elphinstone Reefiä, jolloin hän menetti kolme Yhdistyneen kuningaskunnan vierasta; ja viime marraskuussa Meren tarina, joka kaatui Port Ghalibin eteläpuolella neljä ruumista löydettiin ja seitsemän muuta ihmistä, mukaan lukien brittiläinen pariskunta, kadoksissa oletettuna kuolleena.

Haara kertoo, että yksi tärkeimmistä turvallisuuskysymyksistä, jotka se on tunnistanut, on se, että veneet olivat huonosti rakennettuja ja usein niitä on muutettu tai laajennettu huomattavasti, mikä aiheutti joidenkin epävakauksien.

Sea Story ennen ja jälkeen muokkauksen ja laajentamisen (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Keskeiset pelastusvälineet olivat viallisia, vanhentuneita huoltoon ja joissain tapauksissa puuttuivat, haaratoimisto kertoo. Siellä missä tulipalo oli syttynyt, niiden nopea leviäminen osoitti huonoa rakenteellista palosuojausta, jota pahensi laitteiden, kuten palonhavaitsemisjärjestelmien ja sammuttimien puuttuminen tai viallinen puuttuminen.

Hätäpoistumistiet kulkivat lukittavien ovien kautta, niissä ei ollut hätävaloa ja ne olivat merkitsemättömiä, kun taas vieraiden turvallisuustiedotukset olivat joko huonolaatuisia tai niitä ei pidetty ollenkaan. Miehistöt näyttivät olevan huonosti koulutettuja ja tuntemattomia aluksiinsa.

MAIB:n turvallisuustiedote huomauttaa, että liveaboard-lomia markkinoidaan usein ”lähetettyjen arvioiden ja arvostelujen avulla verkossa jotka eivät välttämättä ole tarkkoja eivätkä takaa turvallisuusstandardeja”.

Ratkaisevaa on myös se, että monet vieraat ovat vaihtaneet toiseen veneeseen kuin siihen, jonka he olivat varanneet saapuessaan Egyptiin, "mikä on tehnyt tyhjäksi heidän yrityksensä loma turvallisella aluksella”.

Carlton Queen, joka myöhemmin kaatui (Carlton Fleet Red Sea)

Muita vuoden 2024 jälkipuoliskon tapauksia raportoitu Divernet mukana nouran, joka syttyi tuleen marraskuussa; Seaduction, joka upposi lokakuussa; ja eksoset, joka osui riutaan kesäkuussa.

Neuvoja sukeltajille

MAIB suosittelee, että mahdolliset asiakkaat varaavat liveaboard-lomat vain hyvämaineisten myyjien kautta, jotka pystyvät antamaan varmuuden turvallisuusstandardeista.

Kun sukeltajat ovat aluksella, hänen tulee pyytää miehistöä antamaan perusteellinen turvallisuusopastus ennen lähtöä. Tämän pitäisi kattaa hätäuloskäynnit ja varoitusmerkit, kokoontumispaikat, turvalaitteiden sijainnin ja käytön sekä aluksen hylkäämismenettelyt.

Hurrikaani tulessa (Fawzy Tameir)

"Vaikka MAIB:lla ei ole toimivaltaa tutkia onnettomuuksia, joissa on osallisena muiden rannikkovaltioiden aluevesillä liikennöiviä aluksia, jotka eivät ole Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla, olemme tehneet asianomaisille viranomaisille kansalliset etumme ja tarjonneet kaikkea apua heidän suorittamissaan turvallisuustutkimuksissa", sanoo MAIB:n merionnettomuuksien päätarkastaja Andrew Moll.

Yhdistynyt kuningaskunta on rekisteröity olennaisesti kiinnostuneeksi valtioksi Egyptin turvallisuustutkinnoissa näistä tapauksista, ja Mollin kirje joulukuussa on osoitettu Egyptin meriturvallisuusviranomainen (EAMS).

Varoittaa, että Red Sea -sukellusveneitä "epätodennäköisesti rakenneta, huolleta, varustaa ja käyttää vastaavien alusten standardien mukaisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa", MAIB kehottaa "noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta venettä valittaessa". The turvallisuustiedote löytyy sen verkkosivuilta.



