Brittisukellukset kadonneet Sea Storysta nimeltä

Brittisukeltajien joukossa seitsemän ihmistä on edelleen kateissa uppoamisen jälkeen Meren tarina liveaboard Egyptissä on nimetty Jenny Cawsoniksi, 36, ja Tariq Sinadaksi, 49, kihlapariksi Devonista.

Molempien sukeltajien kerrotaan työskennelleet aiemmin ohjaajina Thaimaassa, Indonesiassa ja Filippiineillä, vaikka nyt he asuivat yhdessä Ashburtonissa, ja he työskentelivät IT-konsultteina.

Kaksi muuta uppoamisen jälkimainingeissa pelastettua brittisukellusta on nimetty Colin Sharrattiksi, 65, ja Sally Jonesiksi, 58, pariskunta Lontoosta. He olivat kuuden vieraan ja kolmen miehistön joukossa, joiden kerrottiin saaneen lieviä vammoja Marsa Alamissa sijaitsevassa sairaalassa.

Meren tarina kuljetti 44 henkilöä, joista 14 oli miehistöä. Kolmekymmentäkolme on pelastettu ja neljä ruumista löydetty, mukaan lukien kapteeni Alaa Husseinin ruumis.

Itse aluksen etsintäoperaatiota on kuvattu vaaralliseksi, ja sitä vaikeuttavat ankarat meriolosuhteet, vaikka on herännyt kysymyksiä siitä, kuinka kauan veneen sisäpuolen tutkiminen mahdollisten eloonjääneiden selvittämiseen kului.

Egyptin laivaston koordinoimaan pelastusryhmään kuuluu muita sotilaita, rannikkovartiostoa (osa laivastoa) ja paikallisia sukeltajia.

Puurunkoinen alus oli pudonnut 12 metrin syvyyteen osan ollessa pinnan yläpuolella 25. marraskuuta varhain. Kuitenkin vasta noin 30 tuntia myöhemmin seuraavana yönä pelastajat löysivät ja pystyivät poistamaan viisi ihmistä, jotka olivat selvinneet loukussa hytissä. Ne selvisivät kylmässä ja pimeässä 20 cm syvän ilmataskun ansiosta.

One of the five survivors, 23-year-old ohjaaja Youssef Al-Faramawi, had been trapped after trying to help guests to safety – and was rescued by his own uncle Khattab Al-Faramawi, an employee of the boat's operator, Dive Pro Liveaboard of Hurghada.

Hän kertoi lehdistölle, että nelikerroksisen veneen etsintä taskulamppujen valossa oli ollut haastavaa, mukaan lukien tehtävänä saada hytin ovet auki.

Ravistaminen ja kallistaminen

Ison-Britannian lisäksi muiden aluksella olevien sukellusvieraiden on kerrottu tulevan Belgiasta, Kiinasta, Suomesta, Saksasta, Irlannista, Puolasta, Slovakiasta, Espanjasta, Sveitsistä ja Yhdysvalloista. Tarvittaessa Marsa Alamissa eloonjääneet vietiin Hurghadaan kotiutettaviksi tarvittavan lääketieteellisen hoidon jälkeen.

Puhuminen Peili, miehistön jäsen sanoi aallosta, joka väitti kaaneensa veneen: "Emme olleet koskaan nähneet mitään vastaavaa ennen. Se osui veneeseen äkillisesti ja sai sen tärisemään rajusti ennen kuin se kaatui. Yritimme varoittaa matkustajia, mutta aikaa oli hyvin vähän. Meren tarina upposi seitsemässä minuutissa.

Toinen silminnäkijä kertoi, että he olivat ”tuntineet veneen kallistuvan jyrkästi ja yrittäneet pitää kiinni jostain vakaasta, mutta kaatuminen oli erittäin nopeaa. Kuulin huutoa hyttien sisältä, mutta monet eivät päässeet ulos, koska ovet olivat kiinni ja paikka oli täynnä vettä.

Meritieteilijä Simon Boxall kuitenkin kertoi Sky Newsille, että valtavasta aallosta ei ollut todisteita, ja väitti, että tuulen voima ei tuolloin olisi riittänyt "luomaan näitä väitettyjä 3-4 metrin aaltoja".

Huolimatta Egyptin meteorologisen viranomaisen päivää ennen lähtöä antamista epäsuotuisista sää- ja meriolosuhteista varoituksista, sukellusvene oli lähtenyt Port Ghalibista 24. marraskuuta.

Se oli suuntautunut etelään viiden päivän matkalla, jonka olisi pitänyt saapua Hurghadaan viikon lopulla. Uppoaminen tapahtui lähellä delfiiniriuttaa kohti Hamataa, ja Punaisenmeren kuvernöörikunta oli nopea selittämään, että "valtava aalto" oli syyllinen.

Pitää nähdä tutkinta

"Minusta tuntuu edelleen, että tämä ei luultavasti ole aalto, joka aiheutti kaatumisen", valtameritutkija Boxall väitti. "Meidän on saatava selvitys tästä. On vielä varhaisia ​​aikoja, mutta Egyptin viranomaisilta tuleva tieto on vielä hyvin niukkaa."

Valitettavasti, vaikka tänä vuonna Punaisellamerellä sattui noin viisi uppoamista ja tulipaloa, Egyptin viranomaiset eivät rutiininomaisesti jaa luvattujen tutkimusten tuloksia.

Toinen viimeaikainen tappio oli liveaboard Seaduction, joka oli myös edennyt matkalla säävaroituksista huolimatta.

Tämän vuoden tappioista kaksi on nyt ollut veneiden liikennöimiä Dive Pro Liveaboard. Paitsi Meren tarina, in February the 42m steel-hulled Sea Legend caught fire, resulting in the death of one of its guests, a German female solo traveller.

Egyptin viranomaiset ovat vain todenneet sen Meren tarina hänellä oli voimassa oleva turvallisuustodistus, eikä siinä ilmennyt teknisiä ongelmia.

Eräs sukeltaja kertoi Sky Newsille tällä viikolla, että äskettäinen matka toisella Dive Pro Liveaboard -aluksella, 32m Meren helmi, oli paljastanut evakuointiharjoitusten puuttumisen ja sen, mitä hän kuvaili huonoiksi turvallisuusstandardeiksi. Hän kertoi jääneensä etsimään ja miettimään, kuinka aluksen pieni hätäluukku voitaisiin vapauttaa itselleen. DPL ei vastaa kommenttipyyntöihin.

