Rannikkovartiosto opastaa sukellusveneen kadonneille sukeltajilleen

Viisi kuuden hengen sukeltajaryhmästä katosi sukellusveneestään Havaijilla 6. marraskuuta – ja veneeseen jääneen sukeltajan mukaan sen kapteeni ei ollut voinut hallita tilannetta.

Sukeltajat pelastettiin sen jälkeen, kun pariskunta havaitsi heidät noin mailin päässä Hawaii Kaista etelään Oahun saaren kaakkoiskärjessä 13 metrin jahtillaan Pidä kiinni. He eivät voineet tuoda ryhmää alukselle turvallisesti, he olivat hälyttäneet rannikkovartiostoa, joka sitten näytti kapteenille, mistä asiakkaat löytävät.

He kertoivat, että pariskunta oli kuullut avunhuutoja ja havainnut etäältä sukeltajat tarttumassa toisiinsa. Kun Camila Storchi ja hänen miehensä Ryan tulivat lähemmäksi, sukeltajat kertoivat heille ajautuneensa pois tilausveneeltään, Kulta Ann, noin 90 minuuttia aikaisemmin.

"Se oli myrskyinen ja tuuli puhalsi minuutilta nopeammin", Storchi sanoi. ”Vain yksi sukeltaja oli kriittisessä tilanteessa – harmaa, hypotermia, oksennus – joten yritimme saada hänet kyytiin ensin. Hän oli liian väsynyt ja hänellä oli raskaita varusteita – olin henkilökohtaisesti kieltänyt heitä ottamasta varusteita pois.

"Seuraava valintamme olisi käyttää köysiä, mutta riskit ottaisimme, joten päätimme kaikki odottaa rannikkovartiostoa." Pariskunta oli heittänyt sukeltajille siiman. "Kiersimme heitä 45 minuuttia, puhuimme, tarjosimme vettä ja pidimme heidät hyvällä tuulella", Storchi sanoi.

Ota yhteyttä sukeltajiin

Rannikkovartiosto sanoi, että pariskunnan hätäpuhelu oli ensimmäinen ilmoitus veneen erosta, Storchi sanoi. Noin 45 minuuttia myöhemmin yksi sen helikoptereista saapui ja sen jälkeen Kulta Ann, joka otti sukeltajansa ja lähti välittömästi.

Storchi, joka oli myöhemmin yhteydessä sukeltajiin, sanoi, että se, joka oli päättänyt jäädä sukellusveneeseen tasausongelmien jälkeen, oli väittänyt, että kapteeni ei ollut pystynyt pitämään huolta siitä ja että hänen huomionsa tarvitsi. vetoamaan jopa helikopterin saapumiseen.

Merivartioston mukaan Kulta Annkapteeni oli ottanut yhteyttä vasta kuultuaan Pidä kiinni’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a koulutus flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Kulta Ann jotta se voisi poimia heidät. Henkilövahinkoja ei raportoitu.

Sukelluksen oli järjestänyt Aaron's Dive Shop, PADI 5* IDC Kailuassa, joka väittää olevansa Havaijin vanhin keskus, joka on ollut toiminnassa yli 50 vuotta. Kulta Ann on yksi kahdesta veneestä, joka suorittaa suurimman osan päivittäisistä chartereistaan.

Aaron's ilmoitti myöhemmin paikallislehdistölle, että viime hetken päätös ryhmän sukelluspaikan vaihtamisesta oli tehty, mutta tätä muutosta tehtäessä ei ollut noudatettu sen "dokumentoitua protokollaa".

Sukellusjohtaja oli ryhtynyt oikeaan toimenpiteisiin pk-yritysten käytön ja ryhmän koossa pitämisen suhteen eron aikana, se sanoi, ja tapausta oli tarkoitus tarkastella. The Coast Guard on myös ilmoittanut suorittavansa tutkintaa.

