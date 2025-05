Sukellusvene menettää virtansa sukeltajien ollessa maassa

Lifeboat crews have responded to a Mayday call from a dive-boat after its electrics failed while four scuba divers were still under water. The incident occurred off the West Sussex coast yesterday afternoon (18 May).

Ilman sähköä alus ajelehti itään tulvaveden mukana, ja kolme miehistön jäsentä olivat huolissaan siitä, etteivät sukeltajat pystyisi paikantamaan alusta tai pääsemään siihen käsiksi pintaan noustessaan. Taivas oli kirkas ja tuolloin puhalsi kohtalainen etelätuuli.

Rannikkovartiosto vastasi puheluun veneestä, joka oli noin kolme kilometriä Middleton-on-Sean kylän eteläpuolella, ja hälytti RNLI:n. Sekä Littlehamptonin että Selseyn pelastusveneasemien vapaaehtoiset miehistöt lähtivät vesille ja kiiruhtivat paikalle.

Kaksi sukeltajaa löydettiin ja tuotiin takaisin sukellusveneeseensä Selsey RNLI:n läsnäollessa, kun taas kaksi muuta nouti Littlehamptonin rannikkopelastusvene. Renée ShermanKukaan sukeltajista ei loukkaantunut, ja Renée Sherman pystyi hinaamaan sukellusveneen takaisin Littlehamptonin satamaan.

Laitevika

”Kun meille annetaan hätäkutsu, maissa ja pelastusveneissä työskentelevät miehistömme ovat erityisen tietoisia rooliensa tärkeydestä, etenkin tilanteissa, joissa vedessä tiedetään olevan ihmisiä”, hän sanoi. Littlehampton RNLI:n pelastusveneiden operatiivinen päällikkö Nick White.

”Riippumatta siitä, kuinka hyvin alus on valmistautunut, merellä oleminen alttiissa ympäristössä voi johtaa laitteiden rikkoutumiseen, ja olemme iloisia siitä, että olemme voineet olla avainasemassa sukeltajien ja heidän tukimiehistön turvallisessa takaisin satamaan tuomisessa.”

- RNLI ylläpitää 238 pelastusveneasemaa Isossa-Britanniassa ja Irlannissa ja on riippuvainen vapaaehtoisista lahjoituksista ja testamenteista pelastuspalvelunsa ylläpitämiseksi. Vuonna 1824 perustetun yrityksen pelastusvenemiehistö ja hengenpelastajat ovat pelastaneet yli 146,000 XNUMX ihmishenkeä.

