Sukelluskuolemien määrä lisääntyy, sanoo BSAC – mutta sillä on myös hyviä uutisia

Mitä enemmän sukelluksia tapahtuu, sitä enemmän vaaratilanteita sattuu, ja kun sukellusaktiviteettitasot palasivat täysin pandemiaa edeltävälle tasolle kalenterivuonna 2023, yhdeksän kuolemantapausta johtui yhdeksästä erillisestä tapahtumasta. Näin sanoo British Sub-Aqua Club (BSAC) juuri julkaistussaan Vuotuinen sukellustapausraportti viime vuodelle.

BSAC varoittaa, että vuonna 355 raportoitujen 2023 sukellustapahtuman analyysi (242 Isossa-Britanniassa ja 113 ulkomailla) korostaa, että kokemus ja pätevyys eivät välttämättä suojaa ketään joutumasta uhriksi sukellustapahtumassa.

Tämä korosti sitä, että Dive Leader -uhrien määrä kasvoi huomattavasti verrattuna sukeltajiin, joilla on muu pätevyys, verrattuna aikaisempiin vuosiin. BSAC on epävarma, miksi näin pitäisi olla, koska pätevyyden omistavien sukeltajien määrä ei ollut kasvanut merkittävästi.

Tapausten kokonaismäärä Isossa-Britanniassa oli suurempi kuin vuoden 2022 raportissa, tiivistää on Divernet viime vuonna. Tuona vuonna tapahtui 248 tapausta, joista 182 oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta vain kuusi kuolonuhria, mikä on alhaisin normaalina sukellusvuonna sitten vuoden 1977 ja jyrkästi vuoden 16 2021:sta.

Kuten tavallista, raportissa korostetaan, että monet vaaratilanteet olisi voitu kiertää, jos osalliset olisivat noudattaneet turvallisen sukelluskäytännön perusperiaatteita.

Huomattavan staattinen

BSAC:n vuosiraportit sukellustapauksista poimitaan kaikilta sukeltajilta koulutus virastojen kanssa tavoitteena edistää sukeltajien turvallisuutta ja auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan trendejä. Ne sisältävät kertomuksen jokaisesta tapahtumasta.

Yksittäisten virkistyssukeltajien raportteja täydentävät viralliset tiedot Maritime & Coastguard Agencyltä, RNLI:ltä, MoD:lta, PADI EMEA:lta, Water Incident Databasta ja RoSPA:lta sekä mediatrooleilta.

”Iso-Britanniassa vuodesta 2014 lähtien raportoitujen tapausten määrä on pysynyt huomattavan staattisena lukuun ottamatta pandemian alkamisvuotta, jolloin sukellustoiminnan rajoitukset vaikuttivat kirjattujen tapausten määrään”, raportissa todetaan.

Ilmeinen lisääntyminen tapaturmien raportoinnissa vuosina 2019 ja 2023 johtuu ulkomaisten ilmoitusten huomattavasta lisääntymisestä, jota BSAC:n mukaan hallitsi viime vuonna naamio- ja evä- hihnan viat. Tämä viittasi joko raportoinnin perusteellisuuteen tai sarjan huollon ongelmaan. Hihnojen kuluminen voi olla todennäköisempää lämpimämmässä ilmastossa.

Vuodesta 2022 lähtien pinnasta alkavien tapahtumien määrä väheni ja lisääntyi niiden tapahtumien määrä, joiden lähtö- ja enimmäissyvyyttä ei tiedetä.

Syyskuussa 2023 Iso-Britannia koki poikkeuksellisen lämpimän sään ja kevyen tuulen. Tämä pidensi tehokkaasti sukelluskautta, ja myöhemmin vuonna tapahtui tavallista enemmän tapauksia.

Pelastusvene etsintä- ja pelastusharjoituksessa (RNLI)

Syyskuu osoittautui erityisen kiireiseksi sukeltajia auttaville pelastuspalveluille. RNLI:n pelastusveneitä kutsuttiin 37 kertaa auttamaan sukeltajia, 29 tapauksessa touko-syyskuussa, kun taas helikoptereita otettiin käyttöön 30 kertaa, vaikka vain kahdeksan näistä kutsuista oli kesäkuukausina.

Aiempien vuosien päätelmät vahvistettiin, että DCI-tapauksia ja nopeita nousuja raportoidaan nyt vähemmän. Kun DCI:tä esiintyy, se ei todennäköisesti liity sukeltamiseen yli 30 metrin syvyyteen, nopeisiin nousuihin tai väliin jääneisiin pysähdyksiin, ja tämän uskotaan olevan koulutus menestys, painottaen kelluvuuden hallintaa ja sukelluksen suunnittelua enemmän kuin ennen.

IPO-tietoisuus

Lisäksi positiivinen uutinen on, että sukeltajat ovat yhä tietoisempia immersive-keuhkoödeeman (IPO) oireista ja vaaroista, toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jos se ilmenee itsessä tai muissa, sekä tarpeesta välttää paluuta veteen epäillyn tapauksen jälkeen, kunnes se on ilmoitettu. lääketieteellisesti sopiva siihen. BSAC taas selittää suuren osan tästä parannuksista koulutus ohjelmia.

- koulutus virasto sanoo, että se on tarkentanut prosessiaan tunnistaakseen kriteerit, jotka osoittavat, että IPO on olennainen tapahtuman kannalta. Tietoisuus tilasta on tärkein puolustusmuoto: "Sukeltajien ja snorklaajien tavoin myös avovesiuimareita kehotetaan nyt olemaan uimatta yksin, ja he ovat yhteisönä yhä paremmin tietoisia listautumisriskistä", raportissa todetaan.

Yhdeksän 2023 kuolemantapauksen keski-ikä oli 58 vuotta, ja viimeisen 10 vuoden aikana kuolleiden sukeltajien keski-ikä on ollut 8.5 vuotta vanhempi kuin sen ajan sukeltajapopulaatio, mikä viittaa siihen, että ikä on vahva selviytymistekijä.

BSAC toteaa, että vaikka keski-ikä ei-tapaturmatietokantaan kirjatut kuolonuhrit ovat noiden 10 vuoden aikana lisääntyneet, vuonna 2023 se laski ensimmäistä kertaa 44 vuoteen.

Varustettu pelastustöihin

Rohkaiseva uutinen on myös havainto, että kun pelastustoimia tarvitaan, sukeltajat pystyvät käyttämään tekniikoita uhrien palauttamiseksi pintaan ja elvytystoimia tehokkuudella, joka ylittää odotukset onnistumisesta muissa ei-kliinisissä olosuhteissa.

Tätä kuvaa se tosiasia, että 83 prosentissa tapauksista vaihtoehtoisen ilmalähteen käyttö johti onnettomuuden onnistuneeseen toipumiseen pintaan ja kaikissa tapauksissa, joissa käytettiin ohjattua kelluvaa nostoa (CBL), lopputulos oli onnistunut paraneminen.

Jos CBL:tä seurasi elvytys, joka kolmas elvytys onnistui. Kun elvytyshoitoa käytettiin ilman happea, 28 % loukkaantuneista palasi tajuihinsa ja hapen kanssa tämä nousi 30 prosenttiin. Yhdeksässä 30:stä defibrillaattorilla tapahtuneesta elvytystapauksesta loukkaantunut palasi tajuihinsa.

"Tämän analyysin tulos on heijastus erinomaisesta koulutus erinomaisten sukellusohjaajien toimittamia ohjelmia, jotka puolestaan ​​varmistavat, että sukeltajat ovat hyvin koulutettuja pelastustekniikoihin”, BSAC sanoo.

Raportin ovat koonneet BSAC:n tapausneuvoja Jim Watson ja data-analyytikko Ben Peddie. Kaikkia sukeltajia, olivatpa ne sitten BSAC:sta tai mistä tahansa muusta koulutustoimistosta, jotka ovat osallisina tai todistamassa tapausta Isossa-Britanniassa tai ulkomailla, pyydetään ilmoittamaan siitä luottamuksellisesti tulevia raportteja varten, käyttämällä verkkolomaketta.

Sinä pystyt lataa ja lue koko raportti tai katso videoraportti BSAC-sukelluskonferenssin tärkeimmistä havainnoista YouTube. Myös edellisten vuosien raportit ovat ladattavissa.

