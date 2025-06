Saksalainen poliisi ampuu jättiläismonnia

Saksalainen poliisi ampui monnin Brombach-järvellä Baijerin Frankenin järvialueella sen jälkeen, kun kaksi metriä pitkä kala alkoi hyökätä uimareiden kimppuun – ja nyt eläinoikeusaktivistit ovat aseissa.

Saksan eläinten eettisen kohtelun järjestö PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) on ilmoittanut aikovansa tehdä rikosilmoituksen tappamisesta.

Kala oli pyörinyt järven uimapaikan vieressä pinnan lähellä ja sen kerrottiin olleen aggressiivinen purtuaan useita uimareita. Alueella järjestettävien musiikkifestivaalien kävijämäärän vuoksi poliisi katsoi sen jatkuvan läsnäolon muodostavan "aktuaalisen turvallisuusriskin".

90 kiloa painava monni haavoittui vasta ampumisen jälkeen, mutta kalastajat ottivat sen talteen ja lähettivät sen viemäriin.

”Olemme järkyttyneitä poliisin ja kalastajien toimista, jotka ovat selvästi vastuussa monnien äärimmäisen tuskallisesta, hitaasta ja ennen kaikkea tarpeettomasta ja laittomasta kuolemasta”, sanoi PETA-asiantuntija Jana Hoger.

Jana Hoger (PETA Saksa)

”Monni halusi todennäköisesti puolustaa pesäänsä ja siten poikasiaan, ja se käyttäytyi lajilleen täysin tyypillisesti. Sen tappaminen, jotta lukemattomat vieraat voivat jatkaa uintia järvessä häiriintymättä, on eläinsuojelulain vastaista.”

PETA on vaatinut tapauksen tutkintaa ja vetoaanut viranomaisiin ja pelastuspalveluihin eläinystävällisten ratkaisujen löytämiseksi tällaisissa tilanteissa.

Brombachjärvi (El-Mejor)

”Tässä tapauksessa tämä olisi tarkoittanut turvallisuusjoukkojen lähettämistä estämään juhlijoita pääsemästä uimapaikalle yöllä. Villieläimet eivät ole häiriköitä, vaan osa tärkeää ekosysteemiämme. Ne ansaitsevat kunnioitusta ja suojelua – silloinkin, kun ne kohtaavat meidät ihmiset odottamatta.”

”Rikosilmoituksemme tarkoituksena on varmistaa, että teon eläinsuojelun näkökulmasta selvästi laiton luonne tutkitaan ja siitä rangaistaan ​​myös lain tasolla.”

Walesin monni on Euroopan suurin makean veden kala. Vuonna 2003 otsikot "Kissa syö koiran" seurasivat Mönchengladbachissa eläneen Kuno Tappajaksi kutsutun yksilön väitettiin nielleen mäyräkoiran pennun.

