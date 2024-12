Tytön perhe haluaa vastauksia Malediivien snorklauskuolemaan

Lähes kaksi kuukautta sitten koulun snorklausretkellä veneen potkurionnettomuudessa kuolleen brittiläis-singapurilaisen koulutytön perhe odottaa edelleen Malediivien viranomaisilta selitystä tapahtuneesta.

15-vuotiaan Jenna Chanin kuolemasta 8. marraskuuta kerrottiin Divernet. Hän oli osallistunut snorklausprojektiin brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestön kanssa Malediivien valashaiden tutkimusohjelma, mukana muita Singaporen koulun St Joseph's Institution (SJI) Internationalin oppilaita koulun rehtorin johtamalla matkalla.

SJI:n opiskelijat olivat vierailleet Malediiveilla edellisenä vuonna "syvänmeren snorklaus- ja resilience-tunteissa", jotka olivat osa koulun pakollisia oppitunteja. Valtakunnallinen nuorten saavutuspalkinto koulutus, joka vastaa Duke of Edinburghin palkintoa Isossa-Britanniassa.

"Hiljaisuus Malediiveilta"

Kohtalokas tapaus tapahtui Lux Maldives Resortin ja Etelä-Ari-atollin Dhidoon välillä. Jenna julistettiin kuolleeksi saapuessaan läheiseen Dhiguran terveyskeskukseen, ja poliisi lupasi suorittaa tutkimuksen.

"Malediivien hallitus on ollut hiljaa ja kaikki uutiset hänestä ovat lakanneet", kirjoittaa 17-vuotias Alice Chan. GoFundMe sivu alkoi hänen nuoremmalle siskolleen. "Hänen äkilliseen kuolemaan johtaneet olosuhteet ja yrityksen huolimattomuus ovat todella järkyttävät perhettämme ja hänen kuolemaansa todistaneita teini-ikäisiä ystäviämme.

Jenna Chan lentokentällä

”Auta meitä tukemaan meitä tänä perheellemme ja läheisillemme vaikeana aikana ja levitä sanaa hänen tapauksestaan. Kaikki lahjoitukset menevät taisteluumme Jennan puolesta ja kaikkien tulevien lasten ja turistien suojeluun tarjoamalla malediivilaisille lakimiehillemme oikeudenkäyntikulut ja taloudellista tukea, jotta voimme ottaa vastaan ​​enemmän tämän kaltaisia ​​tapauksia. Oikeutta Jennalle." Sivusto on tähän mennessä kerännyt 5,160 10,000 puntaa tavoitesummasta XNUMX XNUMX puntaa.

Ei-puhelimia koskeva käytäntö

Ryhmän mukaan Jennaa ja hänen ystäviään oli käsketty menemään mereen juuri ennen kuin veneen moottori käynnistettiin ja alus peruuntui heihin vetäen hänet pinnan alle.

Jennan vanhemmat Alan Chan ja Jennifer Liauw kertoivat lehdistölle, etteivät he olleet saaneet yhteyttä tyttäreensä matkan aikana, koska koulu oli asettanut puhelimetkiellon.

He väittävät, että Malediivien viranomaiset eivät olleet tarjonneet mahdollisuutta a jälkipuinti tyttärensä ruumiin tutkiminen tapauksen jälkeen ja että muiden opiskelijoiden ja opettajien todistajanlausuntoja ei ollut jaettu heille, mikä sai heidät uskomaan, että "ei todellista tutkintaa" ole suoritettu.

He viittasivat myös "virheketjuun", jonka he väittivät tapahtuneen koko matkan ajan. "On melkein joulu, eikä meillä ole vieläkään vastauksia", Alan Chan sanoi. "Haluamme tietää, mitä tapahtui."

