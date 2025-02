IPO osui Iso-Britannian sukeltajalle Komodon Crystal Rockilla

Immersion Pulmonary Edeema (IPO) on annettu brittiläisen sukeltaja Robert Boltonin kuolinsyyksi lomalla Indonesiassa vuonna 2023 – yksi niistä suhteellisen harvoista tapauksista, joissa vaikeasti havaittava tila on virallisesti diagnosoitu sukeltajilla.

Viime viikolla Winchesterin kuolemansyyntutkija Jason Pegg kuuli, että 65-vuotias oli sukeltanut tunnetussa paikassa Komodon kansallispuistossa 17. syyskuuta, kun kuolemaan johtanut tapaus tapahtui. Menettelystä raportoi Hampshire Chronicle.

Bolton, joka asui Bishop's Walthamissa Hampshiressa, oli kokenut sukeltaja, joka oli oppinut palvellessaan kuninkaallisessa laivastossa. Komentajaluutnantti oli myöhemmin eronnut palveluksesta ryhtyäkseen rikosoikeudellisen puolustuksen asianajajaksi, ennen kuin perusti talousneuvontayrityksen vuonna 2016.

Hän ja hänen vaimonsa Michelle olivat olleet "unelmien risteilyllä" ja tutkivat sinä päivänä Crystal Rockin huippua, Unescon maailmanperintökohde altistuu voimakkaille virtauksille ja suosittu kokeneiden sukeltajien keskuudessa meren elämästään. Hän oli ollut veden alla enintään 10 minuuttia, kun hän tajusi, että hänellä oli ongelma.

Boltonin kerrottiin nousseen nopeasti sukellusoppaan mukana, mutta hänen vaimonsa kuvailee "paniikkia silmissään". Hän oli hengittänyt raskaasti ja pitänyt rintaansa, hän kertoi. Pinnalla hän oli kärsinyt kohtauksista ja pyörtynyt, kun pikavene kuljetti hänet sairaalaan mantereelle kuoppaisella tunnin mittaisella matkalla.

Lääkärit diagnosoivat IPO:n, mutta Bolton ei palannut tajuihinsa. Hänet evakuoitiin myöhemmin yksityiseen sairaalaan Singaporeen, missä hän kuoli kuusi päivää sukelluksen jälkeen.

Michelle Bolton sanoi, että hänen miehensä oli ollut hyväkuntoinen, vahva ja urheilija. Ison-Britannian sukellussairauksien asiantuntija lausunnossaan tutkintaa varten Tohtori Peter Wilmshurst huomautti, että IPO:n riski, jossa nesteitä vuotaa verisuonista keuhkoihin, oli 13 kertaa suurempi vähintään 60-vuotiailla sukeltajilla.

"Tohtori Wilmshurst on varma, että herra Boltonin sukellusonnettomuus johtui upotuskeuhkoödeemasta, joka johti siihen, että herra Bolton kärsi hypoksisesta aivovammasta", sanoi kuolemansyyntutkija.

Hän tallensi vahingossa tapahtuneen kuoleman ja pani merkille Boltonin sukelluskokemuksen, hänen nopean ymmärryksensä siitä, että välitöntä toimintaa tarvitaan, ja hänen yrityksensä päästä pintaan.

Haitapaus Bahamalla

Bimini Bay (Nicolerich123)

Kaksi uimaria on loukkaantunut, yksi vakavasti hain kohtaamisen seurauksena Bahaman Biminin saarella, joka on lähimpänä Floridaa. Yhdysvalloista lomalla olleet naisturistit olivat merellä yhdessä alkuillasta 7. helmikuuta, kun he saivat vammoja alavartaloonsa.

Bahaman kuninkaallisen poliisin mukaan he saivat ensiapua paikallisella klinikalla ennen kuin heidät kuljetettiin New Providence -saarelle lisälääketieteellistä apua varten. He ovat sittemmin palanneet kotiin, ja yhdelle on määrä tehdä kolmas jalkahaavan korjaava leikkaus.

