Maltan sukeltajakuolematutkimus pitää lääkärin huolimattomuutta

Ylipainelääketieteen asiantuntija näyttää joutuvan rikossyytteisiin Maltalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvan puolalaisen sukeltajan Krzysztof Białeckin kuolemasta heinäkuussa.

Kuolonuhria koskevan oikeustutkinnan johtopäätökset ovat raportoineet Times of Malta, jonka mukaan konsulttia voidaan odottaa jopa neljän vuoden vankeustuomio ja noin 10,000 XNUMX punnan sakko, jos hänet todetaan syylliseksi tahattomaan tapoon.

Białecki, 48, oli yksi kahdesta puolalaisen sukellusklubin jäsenestä Sukellustutkijat joka kuoli 6. heinäkuuta. Hän oli mennyt auttamaan Dominik Dubajia, joka oli joutunut vaikeuksiin heidän sukeltaessaan 65 metrin syvyyteen. Le Polynesien hylky ennen hallitsemattoman nousun aloittamista. Molemmat miehet olivat tehneet nopeita nousuja ja jättäneet turvapysähdyksien väliin, kuten ilmoitettu on Divernet.

Dubaj julistettiin kuolleeksi saapuessaan Mater Dei -sairaalaan Vallettan lähellä, ja hänellä diagnosoitiin aivovaltimon kaasuembolia ja keuhkojen barotrauma nousun seurauksena.

Bialecki, jonka kerrottiin olleen tajuissaan ja valppaana, näytti alun perin edistyvän paineenalennussairauden (DCI) hoidossa painekammiossa, mutta myöhemmin hän joutui sydänpysähdykseen ja kuoli kello 7.10 sinä iltana.

Tutkimustulokset

Tuomari Joe Mifsudin johtama oikeudellinen tutkimus päätteli, että itse sukelluksessa ei ollut laiminlyöntiä järjestäjän Diveshack Scuba Schoolin, PADI 5* IDC:n ja Tec Rec DIVE -keskuksen Sliemassa tai viiden muun sukeltajan taholta. klubiryhmä, jonka katsottiin toteuttaneen kaikki tarvittavat toimenpiteet hätätilanteessa.

However, a series of critical errors was found to have occurred at the hospital. The as-yet unnamed diving and hyperbaric medicine consultant had left the premises for a “prolonged period” in the afternoon, leaving Bialecki in the care of a junior said to be “still undergoing koulutus and thus ill-equipped to handle complications and make key treatment decisions”.

Harjoittelijaa oli ohjeistettu pitämään puhelinkontaktia konsultin kanssa ja välttämään itsenäisten suurien päätösten tekemistä.

Mater Dei -sairaala Maltalla (Johan Puhlemark)

At 6.20pm Bialecki had removed his oxygen naamio and complained of increased abdominal pain and shortness of breath. The trainee had informed the consultant by phone and asked to call an anaesthetist in preparation for CPR, but the request was turned down. Białecki had suffered a cardiac arrest at 6.31pm, at which point the CPR team was alerted.

Konsultti oli saapunut takaisin vasta klo 6.42, mutta Bialeckin tilan sanottiin jo silloin kriittiseksi ja hän kuoli 38 minuuttia myöhemmin.

Tutkimuksessa selvisi, että konsultti oli myöntänyt, ettei ollut tietoinen suurimmasta syvyydestä, jossa sukeltajat olivat toimineet, olettaen sen olevan enintään 50 metriä, mikä olisi voinut johtaa virheisiin määrätyssä hoidossa.

Konsultin kerrottiin myös diagnosoineen Białeckin tilan väärin puhelimitse, koska hän epäili happimyrkyllisyyttä DCI:n sijaan.

Alkukäsittelyn aikana kammiossa matalapaineventtiilit eivät olleet avautuneet kunnolla, mikä aiheutti Białeckin hengitysvaikeuksia. Kun ongelma oli ratkaistu, hoidon vaarantuneesta vaiheesta ei maksettu kompensaatiota, mikä johti suurempaan typpikuormitukseen veressä ja pahensi hänen tilaansa.

Konsultti oli neuvonut pitämään Bialeckiin rauhoittavaa Ativania, vaikka se oli vain tablettimuodossa, ja vaikka Bialecki oli saanut kaksi 1 mg:n Ativan-pilleriä kello 5.10, konsultti oli uskonut, että yhtäkään ei ollut annettu.

Kriittisiä hetkiä

Konsultti oli keskeytetty odotettaessa oikeudellisen tutkimuksen lopputulosta, jossa todettiin, että hänen poissaolonsa kriittisinä hetkinä ja harjoittelijaan luottaminen olivat osaltaan vaikuttaneet Białeckin kuolemaan, kun taas sukeltajan hoitoa oli hoidettu huolimattomuuteen asti.

Bialeckin kuoleman sanottiin olleen ensimmäinen täysin tajuissaan oleva sukeltaja, joka tapahtui ylipaineyksikössä lähes 40 vuoteen.

Lehden mukaan konsultti on 43-vuotias, hänellä on sukelluslääketieteen tutkinto Etelä-Afrikasta ja Iso-Britanniasta ja hän toimii sukellustapahtuman asiantuntijanä.

RISE IN DEMAND: An increase in diver treatments at the Mater Dei hyperbaric unit, as well as Malta’s other unit at Gozo General Hospital, has been reported by the Times of Malta. Mater Dei had treated 57 divers so far this year, it stated last week, already surpassing its annual average of 50. Gozo averages 30 divers a year. Dr Stephen Muscat, former head consultant at Mater Dei, noted that “Malta is fast becoming a mecca for technical diving”, and that this was a factor in making divers more prone to accidents.



