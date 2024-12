Ennätyshyvä yritys, joka jätti teinin yksin ensimmäisellä sukelluksella

18-vuotiaan kuolema hänen ensimmäisessä laitesukelluksessaan on johtanut Yhdysvaltain Minnesotan osavaltion historian suurimpaan työpaikkasakkoon – yli 730,000 576,000 dollaria (XNUMX XNUMX puntaa).

Joe Anderson kuoli 21. toukokuuta sukeltaessaan puhdistaakseen rikkaruohoja Lac Lavonista, onkijajärvestä Apple Valleyssa, Your Lake Aquatic Plant Management -yritykselle, joka on Columbia Heights -yhtiö. Kuolemaan johtaneesta tapauksesta kerrottiin on Divernet kesäkuussa.

Bethel-yliopiston opiskelija, joka aikoo opiskella liiketaloutta Arizonassa myöhemmin tänä vuonna, Anderson työskenteli kesälomallaan viiden muun Your Laken työntekijän kanssa.

Lac Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Hänet oli lähetetty raivaamaan rikkaruohoja ja muuta pentuetta 3-5 metrin syvyyteen, mutta kun muut sukeltajat nousivat pinnalle, he huomasivat, että hänen pakokuplia ei näkynyt, ja menivät selvittämään, mitä oli tapahtunut, Minnesota Occupational Safetyn tutkintaraportin mukaan. & Terveyshallinto (OSHA).

Anderson löydettiin säätimen suukappale ulkona makaamasta reagoimattomana järven pohjalla. Hänet kasvatettiin vakavalta hypotermialta ja hänet elvytettiin, mutta hän kuoli sairaalassa kolme päivää myöhemmin.

Kävi ilmi, että Anderson ei ollut koskaan aikaisemmin sukeltanut sukellusvarusteilla. OSHA:n mukaan hän oli saanut vain 10-15 minuuttia koulutusta toiselta työntekijältä, joka ei ollut saanut sukellustodistusta.

OSHA:n tutkimuksessa päädyttiin siihen, että Your Laken työntekijöillä ei ollut asianmukaista kokemusta tai koulutusta työnsä suorittamiseen turvallisesti, eikä heitä ollut koulutettu hätäaputoimenpiteisiin, kuten elvytystoimiin tai muuhun ensiapuun. Yhtiöllä ei ollut turvakäytäntöjen käsikirjaa, eikä sukellustoiminnan valvoja ollut paikalla tapahtumahetkellä.

OSHA on nyt maininnut Your Laken viidellä "tahallisella" kaupallisten sukellusturvallisuusstandardien rikkomisella. Tämä luokka on varattu tapauksille, joissa yrityksen väitetään tietävän vaarallisten olosuhteiden vallitsemisesta, mutta se ei tee kohtuullisia toimenpiteitä niiden poistamiseksi.

Joe Anderson

Kolme rikkomuksista koski kukin enimmäissummaa 161,323 123,200 dollaria ja kaksi muuta XNUMX XNUMX dollaria. Yhtiö kiistää lainaukset.

Dakotan piirikunnan sheriffin toimisto suorittaa edelleen rikostutkintaa läänin syyttäjänviraston ohella.

Mukaan Minnesota Star Tribune, Anderson oli toinen Minnesotan työntekijä kahteen vuoteen, joka kuoli sukeltaessaan poistaakseen vedenalaisia ​​rikkaruohoja. Dive Guys of Wayzata -nimisen yrityksen työntekijä hukkui kesäkuussa 2022 työskennellessään Minnetonkajärvellä, ja yhtiö sai viisi tuomiota, joista kaksi tahallisista rikkomuksista, vaikka 180,850 XNUMX dollarin kokonaissakkoa alennettiin valituksen johdosta.

