Punaisenmeren asuinlaiva hylättiin iskevän riutan jälkeen

Punaisenmeren sukellus livealuksella Firebird, jota operoi Hurghadassa toimiva Into The Blue, on jouduttu evakuoimaan Sharm el Sheikhin pohjoispuolella sijaitsevan riutan osuttua, vaikka sen ei uskota vielä uppoavan. Vene oli matkalla pohjoiseen Aqabanlahtea kohti Dahabia.

Egyptin sukellus- ja vesiurheilukamari raportoi törmäyksestä (CDWS) aiheuttanut "merkittävää vahinkoa" alukselle, tapahtui noin kello 1 20. huhtikuuta. Kaikkien seitsemän vierasta ja seitsemän miehistön kerrottiin olevan turvassa ja hyvin.

CDWS sai hätäilmoituksen noin kello 1.30, jolloin vene oli Into The Bluen mukaan jo evakuoitu. Kamari ilmoitti alueellisille meri- ja maapäivystysyksiköille paikalle.

"Miehistömme ja sukellusoppaamme nopean ja ammattitaitoisen vastauksen ansiosta kaikki vieraat evakuoitiin turvallisesti 16 minuutissa passien ja välttämättömien tavaroineen", Into The Blue kertoi. "Vieraat siirrettiin välittömästi maihin oppaan mukana.

"Onnistuneen vieraiden evakuoinnin jälkeen myös miehistömme jäsenet evakuoitiin turvallisesti henkilökohtaisten tavaroiden ja varusteiden turvaamisen jälkeen."

Hätäkeskus saapui kello 2.30-3 välillä tukemaan toimintaa ja "varmistamaan kaikkien sujuvan kuljetuksen läheiseen hotelliin lepoa ja turvallisuutta varten".

Kapasiteetti 16

"Sukeltajille sukeltajille rakentama" vuonna 2003 ja kunnostettu vuonna 2019, 32 m Firebird kahdeksaan hyttiin mahtui 16 vierasta. Siinä oli kaksi Zodiac-lauttaa sekä kaksi 25 hengen pelastuslauttaa.

Toimii myös vasta helmikuussa Deep Blue Cruisesilta uusittu Into The Blue Firebirdsisar-alus Thunderbird ja 50m katana.

Firebird Vieraita siirrettiin hotellimajoitukseen Hurghadassa odottamaan lähtöä kotimaahansa. CDWS:n mukaan neljä vieraista oli saksalaisia, yksi sveitsiläisiä ja kaksi muuta egyptiläistä sukeltajaa.

Into The Blue ilmoitti, että se oli työskennellyt viranomaisten kanssa pelastaakseen kaiken, mistä oli vielä mahdollista saada takaisin Firebird. "Kiitämme viranomaisia ​​ja omistautunutta tiimiämme heidän poikkeuksellisesta tilanteen käsittelystä ja olemme edelleen sitoutuneita kaikkien kanssamme purjehtivien turvallisuuteen ja hyvinvointiin", tiedotteessa sanotaan.

Tapaus on viimeisin Punaisenmeren sukellusvenekatastrofien sarjassa, jotka ovat saaneet alueellisia sääntelyviranomaisia ​​vaatimaan tiukentamaan turistiveneen turvatoimia – myös Yhdistyneen kuningaskunnan omalta. Merionnettomuuksien tutkintayksikkö. Se on julkaissut omansa turvallisuustiedote Yhdistyneen kuningaskunnan turisteille, jotka käyttävät Punaisenmeren aluksia.

CDWS sanoo, että syynä Firebird Tapahtuma on nyt matkailuministeriön ja muiden viranomaisten tutkittavana, vaikka useiden Punaisenmeren alueella ilmoitettujen tutkimusten tulokset ja johtopäätökset julkistetaan harvoin.

