Titan-oikeudenkäynti: Rush piti itseään syväsukelluksen "maverick-nerona"

Ranskalainen sukeltaja Paul-Henri Nargeolet oli tehnyt lisää sukelluksia Titaanimainen kuin kukaan muu ihminen, niin paljon, että hänet tunnettiin "Herra Titanicina".

Joten kun hän ja neljä muuta miehistöä kuolivat kokeellisessa laivalla Jättiläinen Viime vuonna sukelluskoneessa oli yllätys, että hän oli ryhtynyt toimimaan navigaattorina OceanGaten turistimatkalla syvällä sijaitsevalle hylkylle.

Nyt Nargeolet-perhe väittää, että OceanGate ja sen edesmennyt perustaja ja toimitusjohtaja Richard Stockton Rush, joka ohjasi hiilikuitualusta, kun se katosi 18. kesäkuuta 2023, olivat tarkoituksella johtaneet entisen laivaston komentajan harhaan uskomaan, että Jättiläinen oli turvallisempi kuin se oli.

He myös sanovat, että toisin kuin aikaisemmissa raporteissa asukkaat eivät olisi tienneet mitään milloin Jättiläinen räjähtäneenä he olisivat itse asiassa saaneet ennakkovaroituksen uhkaavasta vaarasta ja kärsineet "henkistä ahdistusta" viimeisinä hetkinä.

Perhe on nyt käynnistänyt 50 miljoonan dollarin laittoman kuolemanoikeudenkäynnin Rushia, OceanGatea ja muita kehitystyössä mukana olevia tahoja vastaan. Jättiläinen, jossa vaaditaan, että kuolemaan johtaneen tapahtuman olosuhteet otetaan huomioon tuomaristossa.

Jättiläinen menetti yhteyden tukialukseensa kaksi tuntia sen jälkeen, kun se oli lähtenyt pinnalta, ja paljon julkisuutta saanut syvänmeren etsintä- ja pelastustehtävä jatkui neljä päivää ennen kuin hylky löydettiin alle 300 metrin päästä Titaanimainenkeulassa, 3.8 km:n syvyydessä.

Oikeudenkäynnissä perhe väittää, että Rush oli näyttänyt olevan ylpeä alan standardien rikkomisesta ja aktiivisesti viljeleessään kuvaa itsestään "syvänmeren sukellusmaailman "maverick-nerona".

Aiemmin hän oli kritisoinut Yhdysvaltain matkustaja-alusten turvallisuuslainsäädäntöä, koska se "asetti tarpeettomasti matkustajien turvallisuuden etusijalle kaupallisten innovaatioiden edelle".

- Jättiläinen upotettava – kupoli titaanista, runko hiilikuitu (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video--game controller to pilot Jättiläinen. Käytetyt "hip, nykyaikaiset langattomat elektroniikkajärjestelmät", toisin kuin mikään aikaisempi sukellusvene, luottivat siihen, että virtalähde pysyi keskeytyksettä, perheen mukaan.

Kanne jätettiin 13. elokuuta Washingtonin King Countyn Superior Courtiin. OceanGate sijaitsi osavaltiossa ennen kuin se keskeytti kaiken toimintansa katastrofin jälkeen.

"Jatkuva huolimattomuus"

"Nargeoletin hengen vaatinut katastrofaalinen räjähdys johtui suoraan OceanGaten, Rushin ja muiden vastaajien jatkuvasta huolimattomuudesta, piittaamattomuudesta ja huolimattomuudesta heidän suunnittelussaan, rakentamisessaan ja käytössään. Jättiläinen”, kantajat toteavat.

"Nargeolet saattoi kuolla tekemässä sitä, mitä hän rakasti tehdä paitsi hänen kuolemansa - ja toisen kuoleman Jättiläinen miehistön jäsenet – oli väärin.” The Titaanimainen Asiantuntija oli laskenut Titanicille 37 kertaa vuodesta 1987 lähtien, enimmäkseen työskennellyt pelastustyössä RMS Titanic Inc noutaa esineitä näyttelyitään varten.

Hän kuoli Rushin ja maksavien matkustajien rinnalla brittiläinen miljardööri Hamish Harding, pakistanilais-brittiläinen liikemies Shahzada Dawood ja hänen poikansa Sulaiman. OceanGate oli vaatinut heitä allekirjoittamaan vastuuvapauden, jossa tunnustettiin retkikunnan riskit ennen sen alkua.

"Olemme väittäneet oikeudenkäynnissä, että Stockton Rush olisi ollut avoin kaikista ongelmista, joita oli koettu Jättiläinen, samoin kuin aikaisemmat, samankaltaiset mallit, joku niin kokenut ja asiantunteva kuin PH Nargeolet ei olisi osallistunut", sanoo perhettä edustava lakimies Matt Shaffer.

Rannikkovartioston merenkulun turvallisuusinsinöörit tutkivat Titanilta (Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuuslautakunta) haettua perätitaanista valmistettua päätykappaletta.

Toinen lakitiimistä, Tony Buzbee, totesi: "Mielestäni on kuvaavaa, että vaikka Washingtonin yliopistolla ja Boeingilla oli keskeinen rooli aiempien mutta samankaltaisten versioiden suunnittelussa. JättiläinenMolemmat ovat äskettäin kiistäneet osuutensa räjähtäneeseen upotettavaan malliin."

Turvallisuustiedot

Syvänmeren sukellusveneillä on yleensä ollut hyvä turvallisuustaso, mutta ne on yleensä valmistettu kiinteästä titaanista eikä titaanista, joka on kiinnitetty kevyeen hiilikuiturunkoon, kuten käytetään Jättiläinen.

Jotkut asiantuntijat ja mahdolliset matkustajat olivat kritisoi julkisesti sukellusveneen suunnittelua kauan ennen matkaa, kuten aiemmissa tarinoissa kerrottiin Divernet, mutta Rush oli hylännyt heidän vastalauseensa, kun hän yritti saada syvänmeren turistit maksamaan jopa 250,000 XNUMX dollaria vierailusta Titaanimainen sivusto.

Hänen kerrotaan väittäneen asentaneensa edistyneen akustisen turvajärjestelmän, joka varoitti Jättiläinenmatkustajien tulisi rungon halkeilla paineen alaisena, mutta mekanismi, joka on suunniteltu pudottamaan painolastia ja tuomaan Jättiläinen palautuksen hätätilanteessa sanotaan epäonnistuneen.

"Asiantuntijoiden arvion mukaan he olisivat jatkaneet laskeutumista täysin tietoisina aluksen peruuttamattomista epäonnistumisista ja kokeneet kauhua ja henkistä ahdistusta ennen aluksen alkamista. Jättiläinen lopulta romahtaa", väittää oikeusjuttu.

OceanGaten ja Rushin rinnalla syytettyinä ovat yhtiön entinen suunnittelujohtaja Tony Nissen ja Hydrospace Group, Janicki Industries ja Electroimpact, joiden sanotaan osallistuneen suunnitteluun ja valmistukseen. Jättiläinen.

