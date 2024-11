Kaksi tunnettua sukelluslautaa palaa

Kaksi sukeltajien tuntemaa liveaboardia, joista toinen toimii Egyptin Punaisellamerellä ja toinen Malediiveilla, on kärsinyt katastrofaalisista tulipaloista.

Kolmikerroksinen nouran, liikennöi Punaisenmeren tutkijat, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

Vuonna 36 rakennettu 2006-metrinen mahonkirunkoinen liveaboard kulki sekä pohjoisen että etelän Punaisenmeren reittejä Hurghadasta, ja säännölliset viikon mittaiset etelämatkat ottivat vastaan ​​Brothers, Daedalus ja Elphinstone. Siihen mahtui jopa 24 vierasta, ja siinä oli tilat teknisille sukeltajille.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv nouran.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV nouran is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv nouran for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Malediiveilla puolestaan ​​37 m teräsrunkoinen Sininen matkailija, liikennöi Master Liveaboards, syttyi tuleen varhain tänään (7. marraskuuta) ollessaan huoltokatkolla Hulhumalén satamassa lähellä pääkaupunkia Malét – joten vierailevia sukeltajia ei ollut mukana eikä muita uhreja.

Palkittu Sininen matkailija rakennettu vuonna 2001 ja siihen mahtui kolmessa sviitissä ja 26 hytissä 10 vierasta. Se oli päällikön laivaston ainoa alus, joka toimi Malediiveilla.

"Yritettyään saada palon hallintaan, koko miehistö evakuoi veneen turvallisesti", sanoi Master Liveaboards. ”Arvioimme jo tulipalon aiheuttamia ongelmia tulevilla matkoilla. Vieraisiin, joita asia todennäköisesti koskee, otetaan yhteyttä aikanaan.

"Olemme helpottuneita, että tämä tapaus ei ollut vakavampi ja että kaikki kyydissä olleet ovat turvassa."

This article has been updated to include Red Sea Explorers’ statement.

Myös Divernetissä: PELJÄJÄT PUHUVAT PUNAINEN SUKELLUSVENEJEN TULIPALON JÄLKEEN, SUKELTAJAT PÄÄNNEVÄT PUNAINEN MEREN LIVEABOARD BLAZE, HURRIkaanISUKELTAJAT KUOLEVAT – JA TOINEN TAPAHTUMA, OCEANIC LIVEABOARD SYTTYI TULIIN INDONESIASSA