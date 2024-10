Ho, ho ho! Vobster Santas palaa joulukuussa

Pura joulupukki-asusi tai pukeudu haltuun, poroon tai jopa iloisen lumiukon muotoon. Vobster Santas Tapahtuma on palannut ja lupaa olla suurempi kuin koskaan!

Liity Vobster Quay -tiimiin 15. joulukuuta ja kymmeniin muihin pukeutuneisiin sukeltajiin – ennätys on 185 joulupukin sukeltajaa yhtä aikaa – keräämään rahaa kahdelle arvokkaalle tarkoitukselle, Royal National Lifeboat Institutionille ja Help for Heroesille. Sen perustamisesta vuonna 2007 lähtien Vobsterin joulupukin sukeltajat ovat keränneet yli 52,000 XNUMX puntaa.

"On kulunut yli 17 vuotta siitä, kun ensimmäinen hyväntekeväisyyspukkisukellus tapahtui Vobster Quaylla, ja joka vuosi tapahtuma vain kasvaa ja paranee", innostui Vobster Quayn omistaja Amy Stanton. "Vobster Santas on loistava tapa sukeltajille sanoa suuret kiitokset sekä RNLI:lle että Help For Heroesille – kahdelle erittäin ansioituneelle hyväntekeväisyysjärjestölle, jotka ovat lähellä sydäntämme.

”Olemme äärettömän ylpeitä kaikesta Vobster Santasin saavutuksista ja toivomme, että vielä enemmän sukeltajia liittyy tämän vuoden tapahtumaan sunnuntaina 15. joulukuuta. Olen varma, että voimme tehdä Vobster Santas 2024:stä kaikkien aikojen suurimman!”.

Portit avautuvat klo 7.30, sukellustiedotus pidetään klo 9.30 ja sitten kaikki sukeltajat iskevät veteen klo 10.