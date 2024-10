Ryhävalas takaisin merelle Skotlannin karillejäämisen jälkeen

Yhdeksänmetrinen ryhävalas näyttää lähteneen onnistuneesti takaisin merelle jäätyään karille Skotlannin rannikolle tiistaina.

Noin klo 3.30 15. lokakuuta British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) sai ilmoituksen elävästä jumiin jääneestä suuresta valaasta Southernessin rannikolla Dumfriesissa ja Gallowayssa.

Ranta tällä alueella on lähes tasaista, mikä tarkoittaa, että noin kaksi kilometriä hiekkaa ja kiviä jää täysin kuivaksi laskuveden aikaan. Alkuperäiset valokuvat osoittivat, että valas sijaitsi melko kaukana rannikosta, mikä vaikeutti lajin tunnistamista ja valaan tilan selvittämistä. Yleisön jäsenet kuitenkin kertoivat kuulleensa valaan töksähdyksiä, jotka löivät häntäänsä, yrittäen epätoivoisesti liikkuu pois hiekasta, kun vesi sen ympärillä putoaa.

Paikallisille merinisäkäslääkäreille lähetettiin hälytys paikalle arvioimaan tilannetta. Sillä välin asukaspariskunta, joka oli hyvin perehtynyt alueen alustaan, käveli turvallisesti valaan luo keräämään lisää kuvia BDMLR:ää varten odottaessaan lääkäreiden ja rannikkovartioston saapumista.

Heidän kuvissaan esitettiin noin yhdeksän metriä pitkä ryhävalas. Valas nielaisi (ikään kuin se syöttäisi suodatinta paalilevyjensä läpi) ja heilutti häntäänsä ilmassa, mikä työnsi sen syvemmälle hiekkaan. Pariskunta ilmoitti BDMLR:lle, että saapuva vuorovesi ryntää sisään melko nopeasti kääntyessään, joten pelastusorganisaatio oli toiveikas, että valas jäisi vain muutamaksi tunniksi ennen kuin vesi voisi toivottavasti kellua sen uudelleen ilman väliintuloa.

Ryhävalas jumissa Skotlannissa

Valas näytti olevan kohtalaisessa kunnossa, lukuun ottamatta stressin merkkejä, joita se ilmaisi, mutta kun se alkoi väsyä, se näytti rauhoittuvan ja hengityksen rentoutuneen. Tähän mennessä valas oli kiinnittänyt paikallisten huomiota, mutta väkijoukkoja hallittiin lääkäreiden ja rannikkovartioston saapuessa, jolloin BDMLR sai päättää parhaan toimintatavan.

Suuriin paalivalaisiin on tunnetusti vaikea reagoida niiden suuren koon ja painon vuoksi, mikä tekee niistä mahdotonta liikkua turvallisesti, joten BDMLR ei voinut tehdä muuta kuin varmistaa, että valas on mahdollisimman mukava ensiavun avulla. Onneksi valas oli jäänyt mereen vain pari tuntia ennen laskuvedtä, joten ei tarvinnut kauaa odottaa, että paluuvesi huuhtoi alueen yli kellumaan uudelleen, kun vesi oli riittävän syvää. Siihen mennessä ryhmä vetäytyi rantaan turvaan, koska myös valo oli katoamassa ja oli mahdotonta tunnistaa valaan sijaintia, joten BDMLR nousi alas ja lähetti lääkärin ulos ensimmäisellä valolla 16. lokakuuta katsomaan, olivatko kaikkien toiveet toteutuneet. .

Onneksi ei ollut merkkiäkään valasta rannikolla tai noin mailin päässä rannikosta, mutta tämä ei välttämättä tarkoita, etteikö se ilmestyisi uudelleen. Lääkärit seuraavat rantaviivaa lähipäivinä tarkistaakseen, onko se hiljentynyt.

Isossa-Britanniassa eläviä ryhävalaita on vain vähän, ja BDMLR on vastannut vain kouralliseen. Aiemmat karillejäämiset ovat yleensä sisältäneet eläintä, joka ei ole rantautunut kokonaan, vaan jäänyt matalaan veteen ennen kuin se on voinut jälleen vapautua.

BDMLR ilmaisee suuret kiitokset HM:n rannikkovartiostolle heidän tuestaan ​​ja tietysti omistautuneille merinisäkäslääkäreilleen reagoimisesta tähän tapaukseen. BDMLR toivoo, että ryhäselkä toipuu kokonaan ja jäi vain tämän alueen valtavien vuorovesien takia.

Kuvan luotto: BDMLR