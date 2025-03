IANTD ja SEI ottavat käyttöön Powered By DAN -ensiapuohjelmat

Kaksi muuta sukelluskoulutustoimistoa on omaksunut DANin opetussuunnitelman ensiapukursseilleen, ja International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD) ja Scuba Educators International (SEI) ovat liittyneet NAUI:hin Powered By DAN -ohjelman omaksumiseksi.

Powered By DANin kautta sukelluskoulutustoimistot sisällyttävät ensiapukoulutukseen DANin perushengen ylläpitämisen, elvytyksen, happihoidon ja muiden kurssien taidot ja standardit.

"DANin tavoitteena on, että jokaisella sukelluskohdalla on päteviä ensiavuntarjoajia, ja opetussuunnitelmamme on sukellusalan kattavin, ja se kattaa enemmän taitoja kuin mikään muu maallikoiden tarjoajien kursseja", sanoi JoAnn Perry, DANin koulutusjohtaja.

"Sukelluksen ja vesiopetuksen suhteen sukelluskoulutustoimistot ovat asiantuntijoita. Sukellusvammojen ensiavussa monet alamme luottavat DANiin aiheen asiantuntijoina."

DAN tarjoaa e-learning- ja slate-ohjelmat, kun taas sukelluskoulutustoimistot isännöivät sisältöä alustoillaan ja sertifioivat ohjaajia ja ohjaajia järjestelmiensä kautta.

"Tietenkin SEI olisi voinut kehittää oman ensiapuohjelmamme", sanoi SEI:n toimitusjohtaja Jim Gunderson, "mutta miksi keksiä pyörää uudelleen, kun DAN tarjoaa jo alan kattavimman ohjelman? SEl on ylpeä saadessaan tehdä yhteistyötä DANin kanssa SEI First Aid – Powered By DAN -ohjelmassamme. Tämä kumppanuus antaa opettajillemme ja sukellusliikkeilleen tarjota erinomaisen ohjelman ensiapuohjelmassamme. kustannustehokkaalla tavalla."

"Olemme varmoja, että ammattilaisemme ja sukeltajamme hyötyvät tästä yhteistyöstä DANin kanssa", sanoi IANTD:n toimitusjohtaja Luis Augusto Pedro. "IANTD:n ohjelmat, lähtötasosta ylöspäin, on suunniteltu antamaan sukeltajille taidot ja tiedot, joita he tarvitsevat ollakseen turvallisia, vastuullisia ja omavaraisia, ja yhteistyö DANin kanssa ensiapukoulutuksessa edistää epäilemättä tätä tavoitetta."

"DANin tutkimukset, lääketieteelliset palvelut ja vahingonkorvaustiedot antavat meille tärkeitä käsityksiä sukelluksessa esiintyvien erilaisten tapahtumien tiheydestä ja vakavuudesta", sanoi DAN:n toimitusjohtaja Bill Ziefle, "ja meillä on oma tiimimme seuraamaan kansainvälisiä ensiapustandardeja ja pitämään opetussuunnitelmamme ajan tasalla viimeisimpien tutkimusten mukaan. Olemme iloisia voidessamme hyödyntää koko D-asiantuntemustamme.