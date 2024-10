Vaikutusvaltainen luolasukeltaja Bill Gavin kuolee

Yhdysvaltalaisen luolasukeltaja Bill Gavinin, joka on yksi 1980-luvun puolivälissä perustetun Woodville Karst Plain Projectin (WKKP) perustajista, on raportoitu tutkimaan Pohjois-Floridan karstialuetta Tallahasseen ja Meksikonlahden välillä.

"Bill oli maailmanluokan innovaattori, joka työskenteli ahkerasti auttaakseen Bill Mainia parantamaan Hogarthian-vaihteistokokoonpanoa, hyödyntämään Tekna-skoottereita vetohihnalla tutkimusta varten, toteuttamaan kaasunsekoitusstandardeja WKPP:n trimix-käytössä ja suunnittelemaan varhaisia ​​purkutaulukoita. käyttäisi koko 1980-luvun lopun", WKPP sanoi lausunnossaan.

Gavin, Yhdysvaltain laivaston insinööri, sai luolasertifikaatin vuonna 1979 ja löysi ystävänsä Mainin kanssa Big Rooms -ominaisuuden Woodville Karst Plainin alueella 1980-luvun alussa.

Kaksi sukeltajaa, joihin liittyi pian muita, kuten Parker Turner, Lamar English ja Bill McFaden, halusivat tutkimus- ja tutkimusryhmänsä keskittyvän tulvivien luolajärjestelmien yhdistämiseen alueella, ja Gavin konsultoi kaasuasiantuntija tohtori Bill Hamiltonia heliumin käyttämisestä helpottamaan lisää. kunnianhimoisia sukelluksia.

Sukeltajat olivat jo pyrkineet standardoimaan varusteidensa konfiguraatiota ja tekniikoita, ja Gavin ja Main loivat järjestelmälle termin "Hogarthian" (perustuu Mainin keskimmäiseen nimeen). Lähestymistapa kehittyi myöhemmin DIR-filosofiaksi ("Doing It Right").

Gavin Scooter

Nämä kaksi miestä loivat yhteyden Sullivanin ja Cherylin nielujen välille tammikuussa 1988 ja suorittivat Turnerin ja Englishin kanssa poikittaissukelluksen näiden kahden nielun välillä kesäkuussa ja asettivat tuolloin maailmanennätyksen.

Gavin oli "mennyt tutkimaan alavirran Innisfreen nielua ja jatkanut Turnerin nielua 1990-luvun alussa", sanoo WKPP. Hän tunkeutui myös noin 1.8 kilometriä Wakullan lähteen A-tunneliin.

Vuonna 1991 Gavin kehitti prototyypin "Gavin Scooterille", DPV:lle, joka on suunniteltu luolakulkujen neuvottelemiseen. WKPP-sukeltajat käyttivät tätä pitkään eri muutoksineen.

Samana vuonna Gavin oli kartoittanut luolia kapeassa käytävässä Indian Springsissä Turnerin kanssa, kun veden taso ja näkyvyys putosivat yhtäkkiä jyrkästi ja he huomasivat uloskäyntinsä tukossa. Gavin pystyi pakottamaan tiensä ulos ilman, että bensaa oli jäljellä, mutta Turner hukkui tapahtumaan.

Kokemus inspiroi tieteellistä tutkimusta, joka päätteli, että sukeltajien ulosajoneet kaasukuplat olivat kyenneet laskemaan alas irtonaisen kalkkikiven, joka oli tukkinut heidän poistumisreitin.

Tylsää politiikkaa

Vuonna 1995 kiistanalainen sukeltaja George Irvine otti WKKP:n johtoon, ja saman vuoden loppuun mennessä Gavin oli lopettanut luolasukelluksen.

Vuosia myöhemmin hän selitti, että hän oli lakannut nauttimasta ajanvietteestä "politiikan väsymyksen, sivustojen käyttöongelmien, sähköpostin nimittelyn ja kritiikin aiheuttaman ärsytyksen jne. vuoksi. Se ei enää ollut huomattavan ajan, vaivan ja riskin arvoista. ”

"Bill oli pioneeri syvän vedenalaisen luolan tutkimisessa. Häntä arvostettiin hyvin sukellusyhteisössä ja hän toteutti monia varhaisia ​​standardeja, joita WKPP käyttää edelleen tähän päivään asti, sanoi WKPP. "Kiitos panoksestasi sukelluksemme pitkäikäisyyteen. Sydämemme menevät hänen perheelleen ja ystävilleen."

