Irlanti saa ensimmäisen keinotekoisen riuttansa

Ruostuva laiva, jolla on selkeästi varjoisa menneisyys, on upotettu Killalan lahden pohjalle Irlannin ensimmäisenä keinotekoisena riuttana.

Revenue Commissioners takavarikoi MV Shinglen 14 miljoonan euron savuke-/tupakkakaupassa kymmenen vuotta sitten, kun se oli matkalla Sloveniasta Droghedaan 32 miljoonan savukkeen ja tupakkamäärän kanssa laivalla, ja se oli viipynyt ensimmäisessä Dublinissa. ja sitten New Ross Wexfordin kreivikunnassa, keräämässä laiturimaksuja, korjaavia töitä ja kunnossapitoa.

Michael Loftus, paikallisesta Grainne Uaile Sub Aqua Clubista, esitti ensimmäisenä ajatuksen keinotekoisen riutan luomisesta matkailun edistämiseksi ja paikallisen merielämän tukemiseksi monta vuotta sitten, ja nyt hänen komiteansa (Killala Bay Ships 2 Reef) välisen yhteyden kautta. ), Revenue Commissioners, Mayon kunnanvaltuusto ja Sligo County Council, se on vihdoin tapahtunut.

MV Shingle päätyy pinnan alla

MV Shingle lähetettiin viimeiselle matkalleen eilen iltapäivällä (keskiviikkona 18. syyskuuta) ja asettui 29 metrin päähän noin puolentoista tunnin jälkeen todellisen nähtävyyksien katselijoita kuljettavan venelaivaston edessä, joka ilahdutti valtavasti, kun se lopulta katosi pinta.

Hanke on maksanut noin 2 miljoonaa euroa, mutta uuden tulokkaan toivotaan lisäävän alueen kävijämääriä sekä hyödyttävän lähialueen merellistä kasvistoa ja eläimistöä.

Michael Loftus kommentoi: ”Monissa muissa paikoissa ympäri maailmaa on keinotekoisia riuttoja, mutta Irlannissa niitä ei ole. Meillä on hylkyjä Pohjois-Irlannin edustalla, mutta ne ovat liian syvällä ja ovat vain kokeneille teknisille sukeltajille. Riuttamme on vain 30 metriä alhaalla, mikä on hyvin kokemattomien ja taitaneiden sukeltajien ulottuvilla.