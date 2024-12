Liity Monty Hallsiin Malediiveilla

TV-juontaja, kirjailija ja GO Sukellusnäyttely vankka Monty Halls liittyy Scuba Dive Adventuresiin "Malediivien paras' matka Emperor Serenityn live-laivalla maaliskuussa 2025 – ja voit liittyä hänen kanssaan matkalle.

"Best of the Maledives" liveaboard-sukellusmatka on äärimmäinen kokemus sukeltajille, jotka haluavat tutustua kuuluisimpiin ja upeimpiin sukelluskohteisiin Malén ja Ari-atollien alueella. Pääset löytämään parhaat kanava-, ajelehti- ja huippusukelluksen paikat, joissa sinulla on mahdollisuus kohdata erilaisia ​​lumoavia meren eläimiä, kuten manteja, valashaita ja monia muita lajeja.

Emperor Serenityyn mahtuu mukavasti jopa 26 vierasta 13 hytissä. Alemmassa kerroksessa on kahdeksan kahden hengen hyttiä, kun taas pää- ja ylemmällä kerroksessa on kaksi sviittiä, joissa on king-size-vuode, yhden hengen vuode ja henkeäsalpaavat näkymät merelle. Jokaisessa hytissä on yksilöllisesti säädettävä AC, omat kylpyhuoneet, runsaasti säilytystilaa ja kätevät latausportit.

Idyllinen Malediivien ranta

Monty Halls

Monty Halls on lähetystoiminnan harjoittaja, puhuja, luonnontieteilijä, entinen Royal Marine, meribiologi, matkakirjailija ja johtamisasiantuntija. Hänen kokemuksensa kattaa yli kahden vuosikymmenen johtavia tiimejä joissakin maapallon syrjäisimmissä ympäristöissä, esittäen villieläin- ja seikkailudokumentteja sekä työskennellyt blue chip -yhtiöiden kanssa sekä Isossa-Britanniassa että ulkomailla.

Malediivien matkan aikana Monty pitää iltaesityksiä laivalla, ja saat mahdollisuuden keskustella henkilökohtaisella tasolla ja kuunnella omakohtaisesti Montyn sukellustarinoita ympäri maailmaa.

Matka, joka kestää 16.-23. maaliskuuta, maksaa 2,699 12 puntaa per henkilö, perustuen kahden hengen majoitukseen perushytissä. Päivityksiä on saatavilla. Paketti sisältää seitsemän yön täysihoidon majoituksen laivalla, sisäiset kuljetukset, kaikki sukellus, yksi XNUMX litran sylinteri, lyijypainot, tee, kahvi ja ater. Nitrox on myös mukana.

HUOM: Kansainväliset lennot, määrittelemättömät aktiviteetit ja juomarahat eivät sisälly hintaan. Yksittäisiä lisämaksuja voidaan soveltaa. Huomaa, että kaikki toiminnot, käynnistysajat ja vierailevat puhujat voivat muuttua paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi, ja myös niiden suoritusjärjestys voi muuttua.