Kids Sea Campin Margo Peyton valittiin Vuoden pioneeriksi meren alla

Margo Peyton, takana oleva voima Lasten merileiri, palkinnot eivät ole vieraita, ja nyt hänellä on uusi "gongi" lisätä kasvavaan kokoelmaansa ilmoituksen myötä, että Beneath the Sea on valinnut hänet Vuoden pioneeriksi 2025.

Sen jälkeen kun hänet valittiin International Scuba Diving Hall of Fameen vuonna 2024, tämä uusin palkinto myönnetään useiden muiden tunnustusten takana, joista merkittävin on PADI Lifetime Achievement Award vuonna 2020, Reaching Out Award DEMA:lta ja Divers of the Divers from Beneath the Sea vuonna 2018, ja vuonna 2009 The Divers of the Beeath the Sea, ja vuonna XNUMX The WomenXNUMX.

Margo on ollut edelläkävijä sukeltamisen edistämisessä seuraavalle sukupolvelle viimeisten 25 vuoden ajan, inspiroinut yli 8,000 XNUMX nuorta sukeltajaa ja heidän perheitään sekä tehnyt merkittävää panosta vedenalaiseen etsintään ja koulutukseen.