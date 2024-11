Maailman suurin meriruohotarha paljastettiin suuren valliriutan ekosysteemien ennallistamiseen

Meriruohon entisöintiä Suurella valliriutalla tehostetaan merkittävästi maailman suurimman tarkoitukseen rakennetun meriruohon entisöintitarhan ansiosta, joka paljastettiin tänään Gladstonessa.

CQUniversityn SeaGrow taimitarha on rahoitettu Great Barrier Reef Foundationin ja Coles Groupin yhteistyöllä, ja se on maailman ensimmäinen laajamittainen meriheinätarha, joka on kehitetty johtavien meriruohotutkijoiden ja Reef Traditional Ownersin kanssa.

Great Barrier Reef Foundationin rannikon elinympäristön ennallistamisen johtaja Will Hamill sanoi: "Meriruohon rooli Suuren valliriutan ylläpitämisessä ja rannikon elinympäristöjen terveyden tukemisessa on ehdottoman kriittinen.

”Maailman suurimman meriruohoekosysteemin kotina Riutan niityt tarjoavat taimitarhoja ja ravintoa uhanalaisia ​​lajeja, kuten kilpikonnia ja dugongeja, samalla kun ne toimivat luonnollisina suodattimina poistamalla vedestä epäpuhtauksia, kuten hienoa sedimenttiä ja ylimääräisiä ravinteita.

"Mutta heillä on myös toinen tärkeä tehtävä - ilmastonmuutoksen hillitseminen varastoimalla 400 miljoonaa tonnia hiiltä, ​​mikä vastaa kahdeksan Sydney Harbor -sillan painoa.

"Tätä ekosysteemiä uhkaavat kuitenkin ilmastonmuutoksen vaikutukset, ja joillakin alueilla on vaikeuksia toipua yhä ankarammista ja toistuvista myrskyistä, tulvista ja hirmumyrskyistä, kuten sykloni Jasper ja Kirrily, jotka vaikuttivat riutta viime kesänä.

"Tämä ekosysteemin tuho on kaksiteräinen miekka. Emme ainoastaan ​​menetä kykyä varastoida hiiltä tulevaisuuteen, vaan näiden ekosysteemien häviäminen laukaisee myös historiallisten hiiliesiintymien vapautumisen, mikä lisää päästöjä entisestään.

”Kun maailma kamppailee kiireellisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisen kanssa, etsimme yhä enemmän valtamerta ja sen rannikkoekosysteemejä – jotka sitovat hiiltä 30–50 kertaa tehokkaammin kuin sademetsät – siltaratkaisuina.

"Tässä uudessa laajennetussa meriheinätarhassa entisöintiä laajennetaan merkittävästi käyttämällä innovatiivista siemenpohjaista menetelmää, joka on edelläkävijä laitoksessa. Se auttaa korjaamaan kriittisiä ekosysteemejä ja vapauttamaan Ison valliriutan mahdollisuudet lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia."

CMERC:n johtaja, professori Emma Jackson sanoi, että taimitarha on ollut valmis kolme vuotta, ja se tulee olemaan muuttava parantamaan huonontuneita meriheinäniityjä ja auttamaan rakentamaan niiden sietokykyä ilmastonmuutoksen lisääntyviä vaikutuksia vastaan.

”Taimitarhoista kerätyillä siemenillä kylvetään uudelleen vahingoittuneet tai pirstoutuneet niityt, mikä parantaa niiden yleiskuntoa ja kestävyyttä.

"Uusi lastentarhamme – joka on lajissaan maailman suurin – parantaa kapasiteettiamme meriruohon entisöintiin ja tarjoaa samalla paikallisyhteisölle ja kouluille paremman pääsyn tähän tärkeään elinympäristöön ja oppia siitä."

Lokakuussa 2023 GBRF, CQU, Coles ja Gladstone Port Corporation osallistuivat Seagrass-kukkien poimintatapahtumaan Curtis Islandilla Emma Jacksonin ja Will Hamillin kanssa.

SeaGrow'n taimitarha on rahoitettu Coles Groupin yhteistyöstä Great Barrier Reef Säätiö ja on myös saanut tukea Reef Coastal Restoration Program -ohjelman kautta, jota rahoittaa Australian hallituksen Reef Trust.

Colesin kestävän kehityksen hallinnosta ja sitoutumisesta vastaava johtaja Anna Stewart sanoi: "Tänään on tärkeä virstanpylväs Colesin kumppanuudessa Suuri Valliriutta-säätiö ja olemme niin iloisia saadessamme olla mukana perustamassa maailman suurinta meriheinätarhaa. Tiedämme, että meriheinäniityt ovat elintärkeitä riutan kestävyydelle – ne ovat merieläinten ravintopaikkoja, ja ne myös lisäävät biologista monimuotoisuutta, parantavat veden laatua ja suojelevat rantaviivoja.

"Odotamme innolla oppimista, joita tehdään tällä huippumodernilla paikalla, jonka toivomme auttavan varmistamaan, että Riutasta voi nauttia tuleville sukupolville."

Professori Jackson sanoi, että meriheinäniityt ovat tunteneet ilmastonmuutoksen ja veden laadun lisääntyvän vaikutuksen maailmanlaajuisesti.

"Tällaisilla aloitteilla on tärkeä rooli näiden tärkeiden meriympäristöjen terveyden ja kestävyyden rakentamisessa maailmanlaajuisesti, ja taimitarha on osa maailmanlaajuista Seagrass Nursery Network -verkostoa."