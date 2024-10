Malesian kansainvälisen sukellusnäyttelyn 2025 päivämäärät julkistettu

Ensiluokkainen portti vedenalaiseen maailmaan!

- 19. Malesian kansainvälinen sukellusnäyttely (MIDE) 2025 on asetettu luomaan aaltoja 13. – 15. Kesäkuuta 2025 Malesian kansainvälisessä kauppa- ja messukeskuksessa (MITEC) Kuala Lumpurissa. Sukelluskalenterin tärkein tapahtuma on jälleen kerran kiinnittänyt maailmanlaajuisen huomion vedenalaisen matkailun kukoistamiseen maailmanlaajuisesti.

Malesian kansainvälisen sukellusnäyttelyn 2025 päivämäärät julkistettiin 5

Olennainen alusta

Kahdeksantoista toimintavuotensa aikana MIDE on vetänyt messuille yli 250,000 XNUMX osallistujaa, mikä on vahvistanut asemaansa olennaisena alustana sukellusyhteisölle ja vesiurheilun harrastajille. Tänä vuonna näyttelyn odotetaan olevan suuri sukellusyhteisön juhla, joka houkuttelee sukeltajia, vesiurheilun ja veneilyn harrastajia sekä alan ammattilaisia ​​ympäri maailmaa.

Malesian kansainvälisen sukellusnäyttelyn 2025 päivämäärät julkistettiin 6

Keskus sukellusharrastajille

MIDE 2025 jatkaa perinneään tuoda alan ammattilaiset, sukellusoperaattorit, valmistajat ja intohimoiset sukeltajat, vesiurheilun ja veneilyn ystävät saman katon alle. Kokeneista sukeltajista, jotka etsivät uusimpia varusteita ja kohteita, aloittelijoihin, jotka haluavat oppia lisää urheilusta, messu tarjoaa joukon vaihtoehtoja kaikille.

Expo toimii yhden luukun keskuksena kaikelle vedenalaiseen maailmaan liittyvälle, mukaan lukien varusteet, kurssit, matkustaminen, luonnonsuojelu ja erilaiset vesiurheilulajit. Vierailijoilla on mahdollisuus olla tekemisissä paikallisten ja kansainvälisten tuotemerkkien kanssa, kun taas näytteilleasettajat voivat hyödyntää tapahtumaa lisätäkseen brändin näkyvyyttä ja arvokkaita myyntiviimejä.

MIDE 2025 on jatkossakin innovaation, koulutuksen ja luonnonsuojelun majakka, joka varmistaa, että vedenalaisen ja vedenalaisen maailman ihmeet pysyvät saavutettavissa, kunnioitusta herättävinä ja suojattuina messujen dialogin/foorumin kautta.

Malesian kansainvälisen sukellusnäyttelyn 2025 päivämäärät julkistettiin 7

Näytteilleasettajat Ilmoittautuminen on avattu

Näytteilleasettajia ympäri maailmaa pyydetään rekisteröitymään esittelemään huipputason sukellusvarusteita, huippuluokan sukellustekniikkaa ja eksoottisia ainutlaatuisia sukelluskohteita, jotta osallistujille voidaan luoda mukaansatempaava kokemus.

Varhainen ilmoittautuminen on suositeltavaa varmistaaksesi paikan pettymysten välttämiseksi. Lisätietoa asiasta kiinnostuneet voivat ottaa järjestelytiimiltä osoitteesta info@mide.com.my.

Säännölliset päivitykset löytyvät viralliselta verkkosivustolta osoitteessa www.mide.com.my ja sosiaalisen median kanavien kautta. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa @MIDEEXPO.

Malesian kansainvälisen sukellusnäyttelyn 2025 päivämäärät julkistettiin 8

Tietoja järjestäjästä:

AsiaEvents Exsic (AEE) on MIDEn takana oleva kokenut järjestäjä, jolla on rikas tausta tapahtumanhallinnasta, näyttelyistä, mediapalveluista ja projektinhallinnasta. Malesiaan perustetulla AEE:llä on 28 vuoden kokemus vapaa-ajan ja vieraanvaraisuuden projekteista sekä kansainvälisistä ja paikallisista näyttelyistä, seminaareista ja konferensseista. Erinomaisuudestaan ​​tunnustettu AEE voitti useita palkintoja erinomaisesta työstään MIDE- ja yritystapahtumien järjestämisessä.