Malesian kansainvälinen sukellusmessu (MIDE) 2025

- Malesian kansainvälinen sukellusnäyttely (MIDE) palauttaa sen 19th edition, Tutki, yhdistä ja suojele valtameren arvoitusta.

Kuala Lumpur, Malesia - Malesian kansainvälinen sukellusnäyttely (MIDE) palauttaa sen 19th edition, lupaamalla maailmanluokan esittelyn valtamerten tutkimuksesta, sukellusinnovaatioista ja merten suojelusta.

Järjestäjä AsiaEvents Exsic Sdn BhdMIDE 2025 järjestetään 13. – 15. Kesäkuuta 2025 klo Malesian kansainvälinen kauppa- ja messukeskus (MITEC), Kuala Lumpurmukaansatempaavan teeman alla "Tutki, yhdistä ja suojele valtameren arvoitusta."

Tapahtuma tulee olemaan virallisesti käynnistetty on 13. kesäkuuta klo 3 by YB Khairul Firdaus Bin Akbar Khan, Matkailun, taiteen ja kulttuurin varaministeri (MOTAC), Päälava, sali 2, taso 1.

Täydellinen valtamerielämäntapakokemus.

MIDE 2025 on enemmän kuin vain sukellusmessut. Se on juhla koko valtameren elämäntyylille, joka yhdistää jännityksen sukellus, vapaus purjehdus, vapaa-ajanvietto veneily, ja jännitystä vesiurheilu. Räätälöity sukellusalan ammattilaiset, merensuojeluhenkilötja vesiurheilun harrastajatTämän vuoden painos laajentaa painopistettään kattamaan kaikki vesipohjaisen tutkimisen ja virkistyksen osa-alueet.

Lyömättömät tarjoukset uusimmista sukellusvarusteista ja -välineistä sekä näyttelyistä, jotka korostavat innovatiivisia sukellusteknologioita ja tuotteet.

Löydä maailmanluokan sukelluskohteita ja merimatkailuelämyksiä, täydellisine tarjouksineen, jotka sisältävät purjehdusretket, huviveneily, melonta, Vapaasukellus ja muita vesipohjaisia ​​seikkailuja.

Kiinnostavia paneelikeskusteluja ja asiantuntijoiden vetämiä esityksiä kattaa laajan kirjon aiheita huippuluokan sukellustekniikoista ja turvallisuudesta valtamerten kestävyyteen, luonnonsuojelutoimiin ja alan trendeihin.

Vaikuttavat verkostoitumismahdollisuudet sukeltajille, matkailualan toimijoille, laitevalmistajille, meribiologeille ja vesiurheilun ammattilaisille luoden alustan yhteistyölle, inspiraatiolle ja liiketoiminnan kasvulle.

sukeltajille, matkailualan toimijoille, laitevalmistajille, meribiologeille ja vesiurheilun ammattilaisille luoden alustan yhteistyölle, inspiraatiolle ja liiketoiminnan kasvulle. Matkustaminen helpoksi MIDE 2025 -vierailijoille KLIA Ekspresin kanssa tehdyn yhteistyön kunniaksi MIDE 2025 tarjoaa ainutlaatuisia tarjouksia matkustukseen KLIA:n terminaaleille 1 ja 2. Tämä yhteistyö varmistaa kätevän ja saumattoman matkan sekä paikallisille että kansainvälisille messuvieraille.

MIDE 2025:n tärkeimmät kohokohdat

Urat laitesukelluksessa

Uusi aloite, jonka avulla osallistujat voivat tutustua sukellusalan ammatillisiin polkuihin sukellusopetuksesta merentutkimukseen ja vedenalaiseen elokuvantekoon.

Ocean's Enigma -esitys

Teemaistuntoja, joissa esiintyy merkittäviä sukelluksen ja valtamerten suojelun asiantuntijoita ja jotka keskittyvät kestävään kehitykseen, luonnonsuojelutoimiin ja muuttuvaan sukellusmaisemaan.

Foorumi ja keskustelut

Alan asiantuntijoiden vetämissä sessioissa käsitellään sukellusturvallisuutta, vedenalainen valokuvaus, meribiologia, tekninen sukellus ja kestävät käytännöt.

Nuorten osallistumisalue

Interaktiivista ja opettavaista sisältöä nuoremmille vierailijoille aiheista, kuten muovisaaste, koralliriuttojen suojelu ja meren biologinen monimuotoisuus.

Lasten koulutusalue: Suunniteltu kouluttaa ja inspiroida lapsia aktiviteettien, kuten koralliriuttatyöpajojen, merielämän tarinankerronnan, kierrätysmateriaaleilla tehtävän askartelun sekä valtamerten suojelua ja muovisaastetta koskevan käytännön oppimisen, avulla.

Linssi meren takana (LBO) Vedenalainen valokuvaus Showcase

Mukana henkeäsalpaavia kuvia, jotka paljastavat vedenalaisen maailman piilotetun kauneuden intohimoisten valokuvaajien linssien läpi.

Tunnustus ja palkinnot

Paras luova osaston palkinto – Näytteilleasettajien luovuuden ja panoksen tunnustuksena parhaan osastopalkinnon saaja jaetaan virallisessa avajaisseremoniassa. Palkintona on erinomainen osastosuunnittelu, innovaatio ja kävijöiden sitoutuminen.

– Näytteilleasettajien luovuuden ja panoksen tunnustuksena parhaan osastopalkinnon saaja jaetaan virallisessa avajaisseremoniassa. Palkintona on erinomainen osastosuunnittelu, innovaatio ja kävijöiden sitoutuminen. Median tunnustuspalkinto – Kunnioittaaksemme mediakumppaneidemme erinomaista työtä, joka toi enemmän näkyvyyttä sukelluskulttuurille, mertensuojelulle ja MIDEn kaltaisten alustojen merkitykselle alan edistämisessä.

– Kunnioittaaksemme mediakumppaneidemme erinomaista työtä, joka toi enemmän näkyvyyttä sukelluskulttuurille, mertensuojelulle ja MIDEn kaltaisten alustojen merkitykselle alan edistämisessä. Adaptiivisen sukelluksen tunnustuspalkinto – Tämä palkinto myönnetään organisaatiolle, joka on omistautunut vammaisten ihmisten voimaannuttamiselle adaptiivisen sukelluksen avulla, tunnustaen heidän ponnistelunsa esteiden murtamiseksi ja sukellusyhteisön inspiroimiseksi omaksumaan monimuotoisuuden ja esteettömyyden.

Jännittäviä palkintoja päivittäin

yli 100,000 XNUMX RM palkintoina Kävijät voivat voittaa sukelluspaketteja, matkapaketteja, varusteita, koulutuskursseja ja paljon muuta näytteilleasettajiemme avokätisesti sponsoroimaa.

MIDE 2025:n ennustetut kohokohdat

Näytteilleasettajien lukumäärä : 200

: 200 Kopioita yhteensä : 330

: 330 Odotetut vierailijat: 17,000

17,000 Ammattilaiset osallistujat : 10,000

: 10,000 Arvioitu myynti 30 miljoonaa RM

30 miljoonaa RM Seminaarit/Foorumit40 sessiota | 70 puhujaa

Erikoisominaisuudet ja aktiviteetit

B2B-verkostoituminen Isännöitsijä Matkailu Malesia , joka yhdistää sukellusoperaattorit kansainvälisiin matkatoimistoihin.

Isännöitsijä , joka yhdistää sukellusoperaattorit kansainvälisiin matkatoimistoihin. Tapaaminen Järjestäjänä Filippiinien matkailuministeriö alueellista verkostoitumista varten.

Järjestäjänä alueellista verkostoitumista varten. Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoitusseremonia: Välillä AsiaEvents Exsic (MIDE-järjestäjä) ja RHB Ocean Harmoni, edistäen kestävää yhteistyötä.

Suositukset ja strategiset kumppanit

Hyväksytty Malesian ulkomaankaupan kehitysyhtiö (MATRADE)

Malesian ulkomaankaupan kehitysyhtiö (MATRADE) Hyväksymä Matkailu-, taide- ja kulttuuriministeriö (MOTAC)

Matkailu-, taide- ja kulttuuriministeriö (MOTAC) Strategiset teollisuuskumppanit : Malesian matkailun edistämislautakunta (MTPB) Tourism Promotions Board Filippiinit Sabahin matkailulautakunta Matkailu Terengganu Langkawi Development Authority (LADA) Tiomanin kehitysviranomainen (TDA) Perbadanan Labuan Malesia Terengganun yliopisto (UMT) RHB:n Ocean Harmoni

:

Viralliset mediakumppanit

X-Ray aikakauslehti - Tanska

DiveLog Australasia – Australia

Sukeltaja aikakauslehti - Iso-Britannia

Malesia Todella Aasia – Malesia

AmLeisure Media Sdn Bhd – Malesia

Adelston Media – Malesia

GoTraz – Malesia

Jom Tee se nyt – Malesia

Matkaopas – Malesia

Tietoja JärjestäjästäAsiaEvents Exsic (AEE) on MIDEn taustalla oleva voima, jolla on yli 28 vuoden kokemus näyttelyissä, mediassa, vapaa-ajanvietossa ja matkailualalla. AEE:llä on vahva kokemus menestyneiden paikallisten ja kansainvälisten messujen kuratoinnista, ja se on saanut lukuisia palkintoja panoksestaan ​​Malesian yritystapahtumiin ja matkailuun.