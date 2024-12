Maldives Master käynnistyy vuonna 2025

Master Liveaboards on ilmoittanut uuden aluksensa saapumisesta Malediiveille vuoden 2025 alussa, Maldives Masterin, joka korvaa rakastetun Blue Voyagerin, joka valitettavasti paloi huoltolaiturissa.

- Malediivien mestari on 42-metrinen liveaboard-alus, jossa on kaksi tilavaa kiinteää parisänkyhyttiä, kahdeksan muunneltavaa kahden hengen hyttiä ja kaksi yhden hengen hyttiä, joihin mahtuu 26 vierasta. Siinä on sisäruokailutila, baari, sky lounge ja ulkoporeallas. Keskikannelta löytyy varjoisa ulkooleskelualue sekä neljä erilaista aurinkoterassia – sekä keski- että yläkannen etupuolella sijaitseva näköalatasanne, yläkannen ulkoterassi ja valtameri. kannella veneen perässä, kaikki tarjoavat mukavat istuimet ja lepotuoleja.

Tilavat hytit Maldives Masterissa

Merikansi on ainutlaatuinen ominaisuus, jonka avulla asiakkaat voivat rentoutua ulkoilmassa lähellä vettä. Monina iltoina valonheittimet valaisevat vettä aivan valtameren kannella houkutellakseen planktonia, joka vetää rauskut ja valashait. Ruokkivia mantteja ja valashaita on havaittu paljon lähietäisyydeltä.

Yksi Maldives Masterin merkittävimmistä ominaisuuksista on mittatilaustyönä valmistettu dhoni (sukelluksen tukialus) Blue Shadow. Tämä 19-metrinen dhoni on tilava, nopea ja varustettu kaikilla moderneilla mukavuuksilla, joita sukeltajat haluavat. Jokaisella sukeltajalla on oma asemansa, jossa on runsaasti tilaa varusteiden ja tarvikkeiden säilyttämiseen, ja dhoni-miehistö on valmis auttamaan. Matkoilla sukelluskohteisiin ja sieltä pois, voit nousta pieniä portaita ylimmälle kannelle nauttimaan auringosta ja upeista näkymistä. Pääkannen sisällä on suihkullinen wc, takakannella kaksi käsisuihkua sekä erilliset kameran ja laitteiden huuhtelusäiliöt. Nopea moottori, kaksi generaattoria ja kaksi kompressoria nitrox-kalvojärjestelmällä tarkoittavat, että voit nauttia ensiluokkaisesta sukelluskokemuksesta Malediiveilla.