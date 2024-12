Menetetty miekkavalas pinnat uudella vasikalla

Miekkavalas, joka nousi otsikoihin vuonna 2018, kun hän jatkoi kuolleen vasikan kantamista noin 1,600 17 kilometrin matkan näennäisen XNUMX päivän surunäytöksen aikana, on havaittu uuden vasikan kanssa Yhdysvaltojen Tyynenmeren rannikolla.

Washingtonissa sijaitsevan valastutkimuskeskuksen tutkijat (CWR) sanovat, että orca, jota kutsutaan nimellä J35, vaikka se tunnetaan epävirallisesti nimellä Tahlequah, on synnyttänyt tyttären, mutta lisää, että parin käyttäytyminen on antanut tutkijayhteisölle aihetta huoleen.

J35 ja hänen vasikkansa – jo nimetty J61:ksi Tyynenmeren luoteisorkien J podin uusimmaksi jäseneksi – nähtiin ensimmäisen kerran yhdessä Puget Soundissa Washingtonin osavaltion edustalla 20. joulukuuta.

Kolme päivää myöhemmin NOAA Fisheries' Pacific North West -tiedekeskuksen tutkijaryhmä pystyi suorittamaan havaintoja, jotka vahvistivat J35:n ja J61:n välisen suhteen, ja valokuvaamaan vasikan alapuolen varmistaakseen hänen sukupuolensa.

"Varhainen ikä on aina vaarallista uusille vasikoille, ja kuolleisuus on erittäin korkea ensimmäisenä vuonna", huomauttaa CWR. "J35 on kokenut äiti, ja toivomme, että hän pystyy pitämään J61:n hengissä näinä vaikeina alkuaikoina."

J61:n on nyt selvittävä haastavista elämän alkupäivistä (Maya Sears / NMFS / NOAA)

"On vaikea kertoa vastasyntyneiden orkien terveydestä, koska ne näyttävät olevan pyöreitä ja kuoppaisia ​​syntyessään", huomautti Tamara Kelley, toisen Washingtonissa toimivan elimen kehitysjohtaja. Orca Conservancy, "mutta seuraavien viikkojen aikana vasikan pitäisi alkaa täyttyä, ja silloin tutkijoilla on selkeämpi käsitys terveydentilasta."

"Ei näytä eloisalta"

NOAA Fisheriesin mukaan, joka suorittaa orkapopulaation fotogrammetriaa ja kehon mittauksia, vasikka oli todennäköisesti syntynyt ennenaikaisesti. Se uskoo myös, että J35:n kehon kunto oli näyttänyt epänormaalilta, kun se viimeksi tarkastettiin lokakuussa.

"Ihanteellisessa tapauksessa äitien tulee olla kestäviä, ja niillä on oltava runsaasti rasvavarastoa, joka auttaa vastaamaan imetyksen tarpeisiin, mikä on huolenaihe", sanoi Orca Conservancy.

Tutkijat olivat nähneet vasikan jäävän veden alle pidempään, mikä osoitti imetystä tai imetysyrityksiä, ja sitä myös työnnettiin ympäriinsä J35:n päässä, vaikka "ei näyttänyt eloisalta".

"Etelässä asuva miekkavalaspopulaatio tarvitsee runsaasti ravintonsa, pääasiassa lohta, selviytyäkseen ja menestyäkseen", kommentoi CWR. ”Jokaisella syntymällä on merkitystä, ja nämä valaat tarvitsevat tarpeeksi kalaa voidakseen elättää itsensä ja vasikansa.

"Pyydämme edelleen lohen elpymistä elinympäristön ennallistamisen, patojen poistamisen ja kalastuksen järkevän hoidon avulla Luoteis-Tyynenmerellä."

Orca Conservancy korosti, että "lohikannat on palautettava tasolle, joka auttaa tukemaan väestönkasvua".

