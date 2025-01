Sinivalomotivoitu: Tapaa kävelevä koralli

Sukeltajat pitävät korallia yleensä "kiinteänä" – ne pysyvät paikallaan, joten tiedät tarkalleen, mistä ne löytää. Uusi tutkimus on kuitenkin korostanut sienikorallin kykyä vaeltaa merenpohjassa etsimään ihanteellista elinympäristöään – vaikkakin rennolla tahdilla.

Liikkuvat korallit olivat olleet tiedossa, mutta tapa, jolla ne liikkuvat ja navigoivat, oli jäänyt "suurelta osin hämäräksi", Brett Lewisin johtaman australialaisen tieteellisen ryhmän mukaan. Queenslandin teknillinen yliopisto. Tutkijat tutkivat pieniä, vapaamielisiä Cycloseris-sykloliitit oppiaksesi kuinka ja miksi se kulkee.

Kokeet osoittivat voimakkaan positiivisen fototaktisen vasteen siniselle valolle, jollaista korallit odottavat löytävänsä syvempien vesien hiekkapennoista. Se osoitti paljon vähemmän innostusta matalissa pintavesissä esiintyvään valkoiseen valoon, mikä saattoi viitata valkaisuuhan.

Ylivoimaisesti 86.7 % sienikorallien suuntautui kohti sinistä valoa, kun se valaisi laboratorioakvaarion toisen pään, kun taas vain 20 % osoitti minkäänlaista kiinnostusta valkoiseen valoon.

Sienikoralli liikkeessä (QUT)

Korallit liikkuisivat yhdestä kahteen tuntia kattamaan jopa 22 cm:n etäisyydet sinisen valon kokeissa, mutta ne voisivat vaivautua peittämään enintään 8 mm valkoista valoa kohti. Jos sinisiä ja valkoisia valoja loistettaisiin samanaikaisesti säiliön molemmissa päissä, korallit vetäytyisivät aina sinistä kohti.

High-res time-lapse valokuvaus revealed the combination of mechanisms employed by the coral to manage its movement. By inflating its tissues it could reduce friction, increase buoyancy to lift its core off the seabed and boost its surface area to catch currents, like a ship’s sail.

Kun kudokset vuorostaan ​​supistuivat, vatsatyynyt tai "jalat" vaikuttivat säätämällä vuorovaikutusta tai kitkaa substraatin kanssa, jolloin koralli pääsi kulkemaan eteenpäin.

Lopuksi se kykeni myös supistamaan ja vääntämään lateraalisia perifeerisiä kudoksiaan ja työntäen itsensä eteenpäin meduusoiden sykkivään uintiliikkeeseen liittyvään tyyliin.

Cycloseris-sykloliitit näyttää hyödyntävän tätä kykyä, kun painovoiman, virtausten tai aallojen kaltaiset tekijät ovat jättäneet sen epäsuotuisaan, ehkä vaarallisen matalaan paikkaan ja se haluaa parantaa näkymiään - mikä johtaa tutkijat päättelemään, että korallit ovat "neurologisesti kehittyneempiä" kuin aiemmin on ajateltu. . The tutkimus on juuri julkaistu in PLoS One.

Ohennetuilla korallilla on vaikeuksia lisääntyä

Koralli kutemassa Palaun riutalla (Peter Mumby)

Samaan aikaan a Queenslandin yliopistoKansainvälinen ryhmä on mittannut vuoden 2024 luonnollisen korallien kututapahtuman onnistumista johtamassa tutkimuksessa ja ollut huolissaan siitä, että yksittäisten korallien on sijaittava lähekkäin voidakseen lisääntyä onnistuneesti.

"Yllätykseksi tuli, että korallien piti olla enintään 10 metrin päässä toisistaan ​​ja mieluiten lähempänä sitä, jotta hedelmöitys tapahtuisi", sanoi ryhmän johtaja, professori Peter Mumby. "Tiesimme, että korallit eivät voi olla liian kaukana toisistaan, mutta huomasimme, että niiden on oltava lähempänä kuin odotimme.

"Ilmastonmuutosvaikutukset, kuten valkaisu, tappavat ja vähentävät korallien tiheyttä, joten olemme huolissamme siitä, että yksilöt saattavat päätyä liian kauas toisistaan ​​lisääntyäkseen onnistuneesti."

Palaussa Mikronesiassa työskentelevät tutkijat asettivat säiliöt 26 korallipesäkkeen yläpuolelle riutalle, kun enimmäkseen hermafrodiittiset korallit vapauttivat munansa ja siittiönsä.

Yksi munanpitimistä (Peter Mumby)

"Säiliöt vangisivat osan kunkin korallin munista ja ajautuivat pintaan, jossa ne seurasivat vuorovettä", sanoi professori Mumby. ”Vaikka munat eivät päässeet pakoon, siittiöt saattoivat päästä säiliöön ja hedelmöittää munat.

"Tunnin ajelemisen jälkeen hedelmöittyneiden munien osuus mitattiin kunkin korallityypin osalta sekä etäisyys samankaltaisiin vakiintuneisiin koralleihin."

Lannoitus oli keskimäärin 30 %, kun korallit olivat hyvin lähellä, mutta laski alle 10 %:iin 10 metrin etäisyydellä. 20 metrin jälkeen se oli käytännössä nolla.

"Tulevaisuudessa saatamme joutua auttamaan koralleja jatkamaan tätä keskeistä elämäänsä", kommentoi tutkimuksen toinen kirjoittaja tohtori Christopher Doropoulos Australian kansallisesta tiedetoimistosta CSIROsta.

Tutkimuspaikka – pöytäkorallit matalilla riutoilla Palaussa (Peter Mumby)

”Paikallisten lähialueiden tärkeyden ymmärtäminen tarjoaa konkreettisia tavoitteita interventioihin, kuten korallien entisöintiin. Ihannetapauksessa korallien tiheyttä valvottaisiin tärkeissä paikoissa ja tehtäisiin ennallistaminen, jotta tiheys palautettaisiin onnistuneen lisääntymisen edellyttämälle tasolle.

- tutkimus on julkaistu Kansallisen tiedeakatemian julkaisut Yhdysvalloissa (PNAS).

Myös Divernetissä: KORALLIEN KUTU ST LUCIA-TYYLIIN, SUURI VALLIRIUTTA BABY BOOM, CORAL DNA PALJASTAA KUKA ON ISÄ, ELKHORN CORAL -LÄPPÄRÄYKSET LISÄÄ TOIVOT