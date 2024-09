Julkkisen "vakoojavalas" kuolee ihmisten seuraajien putoamisen keskellä 

Julkkis Beluga-valas Hvaldimir, jonka Venäjä oli aikoinaan valjastettu sotilastiedustelutoimintaan ja jota Norjan yleisö on seurannut tiiviisti viimeisen viiden vuoden aikana, on kuollut äkillisesti.

Hänen kuolemansa, jonka syytä ei tunneta, tuli hänen muuttamistaan ​​aattona suunnitelmaan, joka oli jakanut hänen asiansa vuosien ajan puolustaneet ympäristönsuojelijat.

Kun valaan tukikappaleet OneWhale ja viime aikoina Marine Mind yleensä seuraavat Hvaldimirin liikkeitä, hänet nähtiin viimeksi elossa, ilmeisen hyvässä kunnossa ja sukeltamassa säännöllisin väliajoin eilen aamulla (30. elokuuta) Lounais-Norjan rannikolla lähellä Stavangeria.

Merivartiostolle oli ilmoitettu sen varmistamiseksi, että meriliikenne oli tietoinen Hvaldimirin läsnäolosta, mutta valkoinen valas nähtiin myöhemmin kelluvan pinnalla pitkän aikaa, ja partiovene saapui noin klo 2.30 ja havaitsi hänen kuolleen.

Ystävällinen belugavalas (Marine Mind)

Kalastusvene hinasi Hvaldimirin Risavikan satamaan, jossa satamaviranomainen nosti hänet vedestä ja lastasi kuorma-autolle ruumiinavausjärjestelyjä odotellessa. Hvaldimir oli yli 4 metriä pitkä ja sen arvioitiin painavan yli 1,200 kiloa.

Marine Mindin perustaneen meribiologin Sebastian Strandin mukaan kuolinsyy oli epäselvä. Hän sanoi, että ruumiissa oli jälkiä, mutta ne saattoivat johtua muista villieläimistä kuoleman jälkeen.

"Varusteet Pietari"

Hvaldimir tuli tunnetuksi, kun kalastajat löysivät hänet Hammerfestistä Pohjois-Norjassa huhtikuussa 2019. Hänellä oli tiukat valjaat, joissa oli merkintä "Equipment St Petersburg", joka oli ilmeisesti suunniteltu kameralle, ja hänen oletettiin olleen vedenalainen vakooja Venäjän armeija.

Ystävällinen beluga, joka viihtyi ihmisten kanssa, näytti viettäneen suuren osan elämästään vankeudessa. Häntä kutsuttiin Hvaldimiriksi, vaikka Skandinaviassa häntä kutsuttiin myöhemmin yleisesti nimellä Hvaldi (valas on norjaksi valas) välttääkseen yhteyksiä Venäjän presidenttiin, ja valjaat irrotettiin.

Beluga-valaita tavataan tavallisesti syrjäisellä arktisella alueella, mutta Hvaldimir näytti olevan tyytyväinen Pohjanmeren vilkkaampiin ja lämpimämpiin vesiin. Viime vuonna hän uskaltautui jopa etelään Lounais-Ruotsiin asti, mikä aiheutti lisähuolia hänen turvallisuudestaan.

Hvaldimir ystävällinen belugavalas (OneWhale)

Hyväntekeväisyys OneWhale oli perustettu varhaisessa vaiheessa Hvaldimirin suojelemiseksi tarkoituksena luoda turvallinen valasreservi hänelle ja muille vankeudessa vapautetuille nisäkkäille.

Tämän vuoden heinäkuussa se ilmoitti, että Norjan kalastusvirasto oli antanut luvan Hvaldimirille siirtää takaisin arktisille vesille Varangerfjordissa, Finnmarkissa, lähellä villiä paloa, jonka kanssa hänet saatetaan myöhemmin integroida. Lennot sanottiin jo järjestetyn, kun Hvaldimirin kuolemasta ilmoitettiin.

Useat meribiologit olivat kuitenkin aiemmin väittäneet, että tällainen liike vaarantaisi valaan hyvinvoinnin, ja olivat irtautuneet muodostaakseen Merimieli. Ero oli näkynyt norjalaisessa lehdistössä.

"Ei luonnollinen kuolema"

"Emme vielä tiedä kuolintapaa, mutta hän oli vilkkaasti liikennöidyillä vesillä... joten odotamme, että se ei ollut luonnollinen kuolema", totesi OneWhalen perustaja Regina Haug kuultuaan Hvaldimirin kuolemasta.

The charity, which carried out annual health-checks on the beluga, had described Hvaldimir as “a healthy young whale with no signs of illness”. The usual life-expectancy of a beluga whale is reckoned to be 35 to 50 years. “We have asked the Norwegian authorities to provide a necropsy and they have stepped up to do this,” said Haug.

"Olemme särkyneitä. Olemme myös vihaisia, koska olemme joutuneet taistelemaan niin kovasti, niin kauan auttaaksemme hänet pois vaarasta. Ja lopulta hän oli niin lähellä parempaa elämää.

"Mutta olemme vihaisia ​​niille, jotka työskentelivät estääkseen hänen muutoksensa ja levittääkseen väärää tietoa… on kourallinen [] ihmisiä, jotka halusivat pitää hänet loukussa ja estää tätä suloista eläintä saamasta apua aikaisemmin."

Marine Mindin Sebastian Strand ja muut vapaaehtoiset Hvaldimirin (Marine Mind) kanssa

"Hvaldimir ei ollut pelkkä belugavalas; hän oli toivon majakka, yhteyden symboli ja muistutus ihmisten ja luonnon välisestä syvästä siteestä”, Marine Mind's Strand totesi.

”Viimeisten viiden vuoden aikana hän kosketti kymmenien tuhansien elämää ja on saattanut ihmiset yhteen kunnioittaen luonnon ihmeitä.

"Hänen läsnäolonsa opetti meille valtamerten suojelun tärkeyden, ja samalla hän opetti meille enemmän meistä itsestämme. Lepää rauhassa, Hvaldimir. Sinua tullaan kaipaamaan syvästi, mutta sinua ei koskaan unohdeta.”

