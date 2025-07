Cornwall virittäytyy kansallisen meriviikon tunnelmaan

at

at 12: 17 pm

Cornwall Wildlife Trustin (CWT) mukaan vuoden 2025 kansallisen meriviikon teemana on ”aaltojen alla oleva merenpohja”.

Tänään (26. heinäkuuta) sunnuntaihin 3. elokuuta asti on järjestetty useita ulkoiluaktiviteetteja, joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä nauttimaan ja ymmärtämään Cornwallin meren elämää.

Aktiviteetit on suunniteltu perheille ja kaikenikäisille, ja niihin kuuluu patikointia kallioilla, snorklausretkiä meriheinäniityillä, delfiinien tarkkailua kalliojyrkänteiltä ja rantojen puhdistusta – mukaan lukien ainakin yksi hiljainen disko.

”Osallistumalla autat meitä seuraamaan ja tallentamaan Cornwallin luontoa”, CWT sanoo. ”Cornwallissa elää joitakin Yhdistyneen kuningaskunnan rikkaimmista merieläimistä, pienistä harvinaisista värikkäistä koralleista jättiläismäisiin jättiläishaihin.”

Stackhouse Coven rantaetsintä (Matt Slater)

”Meriympäristö on valitettavasti kasvavan paineen alla haitallisten kalastuskäytäntöjen, merellä tapahtuvan rakentamisen sekä maatalouden, jätevesien ja muovin aiheuttaman saastumisen vuoksi. Cornwall Wildlife Trust toivoo kansallisen meriviikkonsa avulla inspiroivansa uuden sukupolven merensuojeluhenkilöitä ja vapaaehtoisia toimimaan luonnon puolesta.”

”Kansallinen meriviikko tarjoaa kaikille mahdollisuuden tutustua paikalliseen rannikkoonsa ja osallistua upeisiin Your Shore -ryhmiin ympäri Cornwallia”, sanoo CWT:n meriyhteistyövastaava Katie Bellman. ”Jokaiselle löytyy jotakin, sillä maakunnassa järjestetään yli 25 tapahtumaa.”

CWT on yksi 46:sta Yhdistyneen kuningaskunnan trustista, jotka yhdessä muodostavat Royal Society of Wildlife Trustsin. Luettelo Kansallisen meriviikon tapahtumat Cornwalliin liittyvä raportti on saatavilla CWT:n sivustolla.

Myös Divernetissä: Kalastusruukut vahingoittavat suojattua Cornwallin hylkyä, Haaksirikon todisteet ratkaisevat "tinaongelman", BDMLR tekee rohkeita ponnisteluja pelastaakseen jumiin jääneen pilottivalaan Cornwallissa, Näytä Cornish Beachille vähän rakkautta