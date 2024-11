Deep Deceiver: Oudot nudit Midnight Zone -alueella

Monterey Bay Aquarium Research Instituten (MBARI) tutkijat ovat kuvanneet ensimmäisen nudioksan, jonka tiedetään elävän valtameren batypelagisella tai keskiyön vyöhykkeellä, kaukana auringonvalon ulottuvilta. Kalifornia.

Bathydevius caudactylus – tai ”Deep Deceiver” – on bioluminesoiva ja siinä on suuri hupullinen rakenne, joka voi ampua vesisuihkuja toisesta päästä, litteä häntä, jossa on sormimaisia ​​ulokkeita tai daktileja toisessa ja kirkkaanvärisiä sisäelimiä välissä.

Meribiologit kutsuivat olentoa etanalaisen jalkansa perusteella "mysteerinilviäiseksi".

Se havaittiin ensimmäisen kerran lähes neljäsosa vuosisataa sitten, helmikuussa 2000, sukelluksessa käyttäen MBARI ROV Tiburon Monterey Bayn ulkopuolella 2,614 150 metrin syvyydessä. Kuitenkin vasta nyt, yli XNUMX ROV-havainnon tarkastelun jälkeen, Yksityiskohtainen kuvaus on julkaistu.

Mysteerinilviäinen löytyy vain syvästä valtamerestä (MBARI)

"MBARI:n edistyneen vedenalaisen teknologian ansiosta pystyimme laatimaan kattavimman kuvauksen koskaan tehdystä syvänmeren eläimestä", kommentoi instituutin vanhempi tutkija ja ryhmän johtaja Bruce Robison. "Olemme investoineet yli 20 vuotta tämän kiehtovan nudibranch-lajin luonnonhistorian ymmärtämiseen."

Gelatiinimainen huppu

Vaikka useimmat nudioksat liikkuvat kiinteillä pinnoilla lihaksikkaalla jaloillaan, tämä merietana käyttää hyytelömäistä huppuaan ajaakseen itsensä vedessä ja uidassa ylös- ja alaspäin koko kehon aaltoilussa hupusta häntään.

Jos uhattuna, sen haarautuneen hännän kärjet hehkuvat bioluminesenssista ja voivat myös irrota – mahdollisesti taktiikka petoeläinten huomion häiritsemiseksi, tutkijat spekuloivat.

"Kun kuvasimme sen ensimmäisen kerran hehkuvan ROV:n kanssa, kaikki valvomossa olivat äänekkäästi "Oooooh!" samaan aikaan", sanoi MBARI:n vanhempi tutkija Steven Haddock. ”Olimme kaikki ihastuneita näkystä.

Bioluminesenssi, jossa valo tulee hupun ja daktilien pinnasta (MBARI)

”Vasta äskettäin kamerat ovat pystyneet kuvaamaan bioluminesenssia korkealla resoluutiolla ja täysissä väreissä. MBARI on yksi harvoista paikoista maailmassa, jossa olemme vieneet tämän uuden teknologian syvään valtamereen.

Geneettinen analyysi

Kahdeksantoista yksilöä otettiin myös kiinni geneettistä analyysiä varten. Tämä paljasti, että olento oli nudiboksi, mutta se oli niin kaukaa sukua tunnetuille lajeille, että sen katsottiin kuuluvan omaan perheeseensä.

Sille annettiin Deep Deceiveriin perustuva tieteellinen nimi sen epäselvän identiteetin ja sormimaisten hännänpäiden vuoksi. Tyypillinen pituus on 14.5 cm, kun taas joustava huppu voi olla jopa 9 cm halkaisijaltaan.

Kuvissa näkyvä punainen elin on vatsa, oranssi elin ruuansulatusrauhanen ja pieni valkoinen laikku aivoissa. Kunkin nudioksan mahasisällön analyysi paljasti mysid-katkarapujen jäänteet, jotka näyttivät olleen talteen hupun avulla, vaikka tätä prosessia ei ole vielä havaittu.

Kuten muutkin nudioksat, Deep Deceiver on hermafrodiitti ja näyttää laskeutuvan merenpohjaan kutemaan, pysyen kiinni jalkastaan ​​vapauttaen munansa. Koko raportti on juuri julkaistu lehdessä Syvänmeren tutkimus Osa I.

