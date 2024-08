Lentäviä spagettihirviöitä syvänmeren harvinaisuuksien joukossa

Tämän viikon podcastissa Yhdysvaltain liittovaltion tuomari on määrännyt ensimmäiset korvaukset kuluista, jotka aiheutuivat 34 ihmisen kuolemasta, jotka kuolivat, kun kalifornialaisessa sukelluslaivalla Conception syttyi tuleen vuonna 2019 – vaikka sen kapteeni Jerry Boylan on asemassa laskun maksaminen jää epäselväksi. Hammaspetojen, kuten papukaijakalojen, turhauttamiseen suunniteltuja vauvakorallien kehtoja voitaisiin käyttää osana pyrkimystä kunnostaa riuttoja, jotka ovat kärsineet häiriötapahtumista, kuten korallien valkaisu. Sukellusmuseo Gosportissa on suljettu vuonna 2024 "kostean Grade II* suojellun rakennuksensa" kunnostamisen vuoksi, mutta sillä on kunnianhimoisia suunnitelmia avata uudelleen ensi kesäkuussa, kuivempana ja uusien näyttelyiden kera.





https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/

https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo

https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o

https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/



https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg

https://fourthelement.com/product/tech-fin/





