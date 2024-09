Laivasto vapauttaa 6 kunnostettua kilpikonnaa Azoreilla

Kuninkaallinen laivasto on palauttanut kuusi harvinaista metsäkilpikonnaa lämpimille Atlantin vesille, jotka ovat palautuneet terveiksi sen jälkeen, kun ne huuhtoutuivat "kylmäsokkiin" Britannian rannoille noin 20 kuukautta sitten.

Vartiolaivan HMS miehistö Medway vapautti heidät pois Azoreilta ollessaan matkalla Plymouthista Karibialle tukeakseen kansainvälisiä huumeiden salakuljetuksen vastaisia ​​operaatioita ja auttaakseen hurrikaanin aiheuttamia saariyhteisöjä.

Vuoden 2023 alkukuukausina Divernet oli raportoinut tulvasta kylmäsokki kilpikonnia jumiin Isossa-Britanniassa. Tämä oli silloin, kun puoli tusinaa nuorta oli pyyhkäissyt Karibialta tai Yhdysvaltojen itärannikolta voimakkaiden tuulien ja Atlantin virtausten vuoksi. He olisivat kuolleet, jos heitä ei olisi pesty ja pelastettu.

Lähikuva yhdestä kilpikonnasta (kuninkaallinen laivasto)

Viisi tuli maihin Cornwallissa ja Devonissa, ja Newquay'sin henkilökunta hoiti heistä Blue Reef -akvaario, kun taas kuudes palautettiin terveeksi Angleseyn merieläintarha löydettyään saaren rannalta.

"Kaikki kilpikonnat saapuivat heikentyneessä tilassa - monissa tapauksissa emme olleet varmoja, selviävätkö ne yhdessä yössä", sanoi Blue Reef Aquariumin ryhmän kuraattori Steve Matchett.

"Kaikki olivat kuivuneita ja laihtuneet. Tämä johtuu liian kylmästä pitkään ja kyvyttömyydestä ruokkia/toimia kunnolla. He ovat kaikki menestyneet, kun olemme saaneet heidät yli alkuvaiheen."

Hoitokoulutus Blue Reef Aquariumin henkilökunnalta vapaaehtoisille RN-kilpikonnanhoitajille Adam Whitelawille ja insinööriteknikko Ryan Brooksille (kuninkaallinen laivasto)

käynnissä

Kun tuli aika palauttaa kilpikonnat – nimeltään Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly ja Tonni – kuninkaallinen laivasto tarjosi apuaan ja lastasi ne laivaan. Medway laatikoissa tavanomaisen ruokatarvikkeiden, koneiden varaosien ja hätäapupakkausten mukana.

Miehistö kokoontuu katsomaan kilpikonnan vapautumista (Royal Navy)

Kilpikonnat eivät tarvinneet ruokintaa aluksella ollessaan, vain säiliöt pidettiin puhtaina ja veden lämpötila yli 20 °C. Yksi kahdesta merimiehestä, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi väliaikaisiksi kilpikonnien pitäjiksi, insinööriteknikko Ryan Brooks, kuvaili heitä "yllättävän vähän huoltoa vaativiksi".

"Meidän tarvitsee vain varmistaa, että heidän häkkinsä ovat puhtaat ja kilpikonnat itse onnellisia, viihtyisiä ja kosteita – etteivät ne kuivu tai kärsi kipeistä paikoista – joten se tarkoittaa periaatteessa niiden tarkistamista kahdesti päivässä." hän sanoi.

Takaisin merelle

MedwayMiehistö kokoontui ohjaamoon katsomaan kilpikonnien paluuta mereen Azorien edustalla. "Ammattimiehinä monet meistä haluavat tehdä kaikkensa vähentääkseen biologisen monimuotoisuuden häviämistä merellä", sanoi RN:n merenkulun ympäristönsuojeluneuvonantaja Rod Jones.

Länteen suuntautuvan merikilpikonnan matkan loppu (kuninkaallinen laivasto)

"Meren villieläinten kohtaaminen on yksi merenkulun suurista iloista, ja jos voimme edes pienellä tavalla auttaa sen lisäämisessä tulevaisuudessa, olemme iloisia, että voimme tehdä sen."

"Tähän olemme pyrkineet ensimmäisestä päivästä lähtien", sanoi Anglesey Sea Zoon omistaja Frankie Hobro, kun sen hoitama kilpikonna Tonni kerättiin. ”Olemme innoissamme ja hieman tunnepitoisia iloisella tavalla.

"Hän on myös erittäin, erittäin turvallisissa käsissä. On mahtavaa nähdä, kuinka innostunutta ja innostunutta laivaston miehistö on ja kuinka innokkaasti he pitävät huolta näistä kilpikonnista – se on ihanaa.”

Myös Divernetissä: Kylmäjäristettyjen kilpikonnien tulva Isossa-Britanniassa, Turtle Navigation "Suhteellisen raaka", Elämä odottaa uhanalaisia ​​kilpikonnia, Kilpikonna, joka pitää maailman, Kuinka väärennetyt munat voivat parantaa kilpikonnan selviytymistä