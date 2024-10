Vaaleanpunaiset merifanit kasvatettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ensimmäistä kertaa

Lounais-Englannin ja Etelä-Walesin sukeltajille tutun gorgonian, vaaleanpunaisen merifanin tulevaisuuden toivoa on lisännyt uutinen, että sitä on kasvatettu Britanniassa ensimmäistä kertaa.

Ura saavutettiin a Projekti Coral laboratorioakvaario Horniman Museum & Gardensissa Etelä-Lontoossa, jossa korallilajit ovat lauhkean vyöhykkeen korallilajit Eunicella verrucosa kerrotaan lisääntyvän hyvin.

Vaaleanpunaisia ​​merifaneja – jotka voivat myös näyttää valkoisilta tai oransseilta – tavataan rannikkovesillä Länsi-Irlannista ja Lounais-Britanniasta Länsi-Afrikan ja Välimeren rannoille, mutta niitä pidetään uhattuna Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja IUCN:n punaisella listalla haavoittuvana maailmanlaajuisesti. .

Ne elävät 10–50 metrin syvyydessä Pembrokeshiren pohjoisosassa ja Portland Billiin asti, ja ne ovat yleisiä osissa Etelä-Devonista ja Cornwallia, Scillyn ja Lundyn saarilla. Niitä esiintyy myös Irlannin etelä- ja länsirannikolla, mutta yleisiä vain Galwayn ja Donegalin lahdeilla.

Pink seafan egg-release (Jamie Craggs / Horniman Museum))

Sukeltajat alkaen Exeterin yliopisto keräsi korallit kutuprojektia varten hylystä Teignmouthin edustalla Etelä-Devonissa osana tohtoriopiskelija Kaila Wheatley Kornblumin tutkimusta Eunicella verrucosa jäljentäminen.

"On aivan uskomatonta nähdä, kuinka munat karkotetaan ja toukat uivat ympäriinsä", Kornblum sanoi. ”Tämä on uraauurtava saavutus ja tarjoaa meille kauan odotetun tilaisuuden laajentaa tietämysämme lauhkean vyöhykkeen korallien lisääntymisestä, erityisesti toukkien kehityksestä ja asettumisesta, jotka ovat ryhmämme aikaisemman työn korostamia, mutta tähän asti huomioimattomia alueita.

"Tämä on iso askel ymmärtämisessämme vaaleanpunaisen merifanin lajista ja suojelusta."

Eunicella verrucosa pesäkkeet haarautuvat runsaasti ja kasvavat 25-50 cm korkeiksi suorassa kulmassa vallitseviin virtauksiin nähden. Kasvu on kuitenkin tasaista 1 cm vuodessa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa korallit on suojeltu Wildlife & Countryside Act 1981 -lain nojalla, ja niille voi olla nimetty merensuojeluvyöhykkeitä (MCZ, Marine Conservation Zones).

Kornblumin tohtorintutkintoa ohjaavat Exeterin professori Jamie Stevens ja tohtori Jamie Craggs, Horniman and Project Coral -järjestön johtava akvaariokuraattori. "Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä laji on kutenut ja kasvatettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja se on merkittävä askel eteenpäin lajin suojelemisessa", Craggs sanoi. "On upeaa nähdä, että toukat alkavat asettua ja kasvaa nuoriksi merifaneiksi."

Vaaleanpunaiset merifanit on raportoitu onnistuneesti kasvattaneen Portugalissa viime vuonna Lissabonin Oceanariumissa.

