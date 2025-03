Kilpikonnatanssi – ja mitä se tarkoittaa

Jokainen sukeltaja, joka saattaa nähdä merikilpikonnan kiertelevän villisti vedessä, katselee vaistomaista "tanssia", kun eläin orientoituu Maan magneettikentässä.

Pohjois-Carolinan yliopiston tutkijat (UNC) Chapel Hillissä ovat juuri julkaisseet heidän mielestään uraauurtavan tutkimuksen kilpikonnien navigoinnista.

Biologi ja tutkimuksen johtava kirjoittaja Kayla Goforth, äskettäin UNC:n tohtorikandidaatti, esitti hypoteesin kilpikonnien kyvystä palata toistuvasti samoihin ruokintapaikkoihin, vaikka se merkitsisi uintia puolivälissä maapalloa.

"Kayla alkoi miettiä, voisimmeko saada kilpikonnat yhdistämään maantieteellisen alueen magneettisen allekirjoituksen ruokaan - ja siksi näyttelemään tätä kilpikonnatanssikäyttäytymistä", sanoi professori Kenneth Lohmann, joka johtaa vaimonsa Catherinen kanssa biologian laitoksen Lohmann Labia.

"Hän todella otti johdon tässä", hän sanoi Goforthin kokeilusta hypoteesin testaamiseksi. "En ollut aluksi ollenkaan varma, toimiiko se, mutta olimme iloisia saadessamme hänet kokeilemaan – ja se osoittautui erittäin hyvin."

Juuri kuoriutunut metsäkilpikonna (Ken Lohmann / UNC:n biologian laitos)

Tiimi ehtii vankeudessa olevat metsäkilpikonnat tietyille magneettikentille toistamalla eri valtameren alueiden magneettikenttiä ja ruokkimalla kilpikonnia toistuvasti joissakin paikoissa, mutta ei toisissa.

Kun he myöhemmin altistettiin pellolle, jolla ne olivat aiemmin ruokittuina, heidän villi "kilpikonnatanssikäyttäytyminen" osoitti, että he yhdistävät magneettisen allekirjoituksen ruokaan.

Kun kilpikonnat innostuivat tutusta magneettisesta piirteestä, ne nostivat päänsä vedestä, suut auki, löivät räpylöitään ja toisinaan pyörivät ympyröitä.

Goforthin tiimin mukaan he käyttävät "magneettisen kartta-aistiaan", mutta heillä on myös "magneettinen kompassiaisti", jonka avulla he voivat liikkua tiettyihin suuntiin.

Kartta vai kompassi?

Yhdessä UNC:n fysiikan ja tähtitieteen osaston kanssa ryhmä tutki radiotaajuisten värähtelevien magneettikenttien vaikutuksia kilpikonnien magneettisiin aisteihin. He olivat yllättyneitä huomatessaan, että vaikka pelloilla ei ollut vaikutusta karttaaistiin, ne häiritsisivät kilpikonnien kykyä käyttää kompassia ja orientoitua.

Kuoriutuva poikanen valjaissa tieteen alalla (Ken Lohmann / UNC:n biologian laitos)

"Se ehdotti, että magneettikartalle ja kompassille on kaksi erilaista mekanismia, ja ne ovat saattaneet kehittyä erikseen", Goforth sanoi.

Hän jatkaa nyt tohtorintutkintoa Texas A&M -yliopistossa tutkiakseen näitä prosesseja tarkemmin, vaikka hän käyttää nyt hallitsijaperhosia kilpikonnien sijaan.

”Tiedämme, että näköaistin kannalta sinulla on silmät; hajuaistin kannalta sinulla on nenä; ja kuulolle sinulla on korvat, mutta magneettiselle aistille ei ole tunnistettu vastaavaa reseptoria, ja mekanismi jää tuntemattomaksi”, Goforth sanoo.

Tutkimus on juuri julkaistu in luonto.

