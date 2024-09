Iso-Britannian sukeltaja nimesi Afrikan ensimmäisen pygmy-piippuhevosen

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tohtori Richard Smith on löytänyt uuden merilajin – mukaan lukien Afrikan mantereen ensimmäisen kääpiömerihevosen – mutta hän kuvailee pygmyä putkihevonen, jonka hän kuvasi Etelä-Afrikan suositussa sukelluskohteessa Sodwana Bayssä "pienenä ihmeenä".

Pienet kalat "valaisevat uuden valokeilan Afrikan rikkaalle, mutta usein huomiotta jätetylle meren biologiselle monimuotoisuudelle", sanoo Yhdistyneen kuningaskunnan sukeltaja, joka yhdessä eteläafrikkalaisen meribiologin tohtori Louw Claassensin ja muiden IUCN:n Seahorse, Pipefish & Seadragon Specialist Groupin tutkijoiden kanssa (SPS SG), on nyt kuvaillut ja nimennyt harvinaisen olennon.

Piippukalalle on annettu nimi Cylix nkosi, with nkosi tarkoittaa "kuningasta" tai "päällikköä" paikallisella nguni-kielellä. Sen silmien yläpuolella oleva kruunumainen luinen rakenne tuntui antavan sille kuninkaallisen ulkonäön.

Pygmy-piippuhevonen luonnollisessa elinympäristössään (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Tohtori Richard Smith

Sodwana-pygmy-piippuhevonen kasvaa enintään 5 cm ja on osa Syngnathidae perhe, johon kuuluu merihevosia, piippukaloja ja merihevosia, mutta sen epätavallinen sijainti ja erityispiirteet tekevät siitä "pienimerihevosen kierteellä", sanoo tohtori Smith. Sen lähin sukulainen, Cylix tupareomanaia, löytyy yli 12,000 XNUMX kilometrin päässä Uudesta-Seelannista.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and Kalifornia Academy of Sciences, and joukkueen tutkimus on juuri julkaistu vuonna Ichthyology & Herpetology.

Säilötyn naisen CT-skannatut luurangot (A) ja mies (B) näytteitä Cylix nkosi ja (C) lähin sukulainen, mies Cylix tupareomanaia Uudesta-Seelannista (SPS SG)

"Tällaisen lajin löytäminen on haastanut meidät katsomaan syvemmälle Intian valtameren biologista monimuotoisuutta", sanoo tohtori Smith. "Tuntuu, että tämä on jännittävä raja-alue makroskooppiselle luontoyhteisölle – täällä on varmasti paljon lisää ihmeellisiä löytöjä."

Vuonna 2020 SPS SG:n jäsenet tunnistivat eteläafrikkalaisen Hippokampus nalu, ensimmäinen pygmy-merihevonen, joka on koskaan löydetty Afrikan vesiltä. Mutta molemmat lajit ja koko Syngnathidae ryhmän katsotaan olevan yhä alttiimpia ihmisen toimille, erityisesti ilmastonmuutoksen ja tuhoisan pohjatroolauksen vaikutuksille.

Cylix nkosi "kuninkaallisen" päärakenteensa kanssa (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Tri Smith on ammattimainen vedenalainen valokuvaaja, kirjoittaja Maailman alla: Tuntemattomien merieläinten ja koralliriuttojen elämä ja ajat, ja SPS SG:n kääpiömerihevosen keskipiste.

Tätä maailmanlaajuista viranomaista, johon kuuluu 43 kansainvälistä asiantuntijaa, jotka antavat tieteellistä ja teknistä ohjausta hallituksille ja luonnonsuojeluelimille, johtaa Projekti Seahorse.

"Kun juhlimme tätä merkittävää löytöä, se on jälleen yksi muistutus suojella valtameriemme herkkää tasapainoa, ennen kuin nämä herkät ja aiemmin tuntemattomat lajit katoavat jäljettömiin", sanoo tohtori Smith.

Myös Divernetissä: Sensaatiomainen Siladenin ammunta, Merihevoslöytö, kuten "kengurun löytäminen Norjasta", "Japanilainen sika" nimettiin seitsemänneksi pygmyksi