Monty Halls tekee yhteistyötä HX:n kanssa Big Blue Bag Projectissa

HX (aiemmin nimellä Hurtigruten Expeditions) on ilmoittanut uudesta jännittävästä kumppanuudesta tunnetun meribiologin, lähetystoiminnan harjoittajan, Scuba Diver -kolumnistin ja GO Sukellusnäyttely suosikki Monty Halls kutsui Big Blue Bag -projekti.

Suuri sininen Suojapussi Hanketta (joka tapahtuu maalla Isossa-Britanniassa) tukee HX-säätiön lahjoitus – hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee, puolustaa ja ajaa ympäristö- ja myönteistä yhteisön muutosta kohteisiin, joihin HX purjehtii. Lahjoitus rahoittaa tämän innovatiivisen kansalaistieteellisen aloitteen pilottia, jonka toivotaan mullistavan yleisön osallistumisen merensuojeluun.

Suuri sininen Suojapussi Hanke on suunniteltu antamaan kaiken ikäisille ja kaikilta elämänaloilta edustaville henkilöille mahdollisuus osallistua suoraan vesistöjen ja valtamerien suojeluun. Maalla oleville osallistujille/yhteisöille tarjotaan erityisesti suunniteltu Big Blue Suojapussi', joka sisältää helposti noudatettavat protokollat, joiden avulla he voivat kerätä tärkeitä tietoja meren terveydestä, mukaan lukien mikromuovisaaste, lajien biologinen monimuotoisuus, veden lämpötila ja rannikkojätteet. Kerätyt tiedot ladataan maailmanlaajuiseen, avoimeen tietokantaan, mikä edistää elintärkeää tutkimusta, joka antaa tietoa suojelutoimista ympäri maailmaa.

Yksi Big Blueista Suojapussi Projekti 'Big Blue Laukut'

Tämä kumppanuus – joka julkistettiin Expedition Cruise Networkin (ECN) avajaiskonferenssissa, jossa Monty ja HX Foundationin puheenjohtaja Tudor Morgan olivat "inspiroivia puhujia" - sopii täydellisesti yhteen HX:n tehtävän kanssa suojella meren elämää ja lisätä tietoisuutta ympäristöhaasteista, mikä on myös linjassa HX:n kanssa. Säätiön tehtävä "Rahoittamaan ja tekemään yhteistyötä hankkeiden, tutkijoiden ja harrastajien kanssa ympäri maailmaa, jotka auttavat tuomaan tietoa, tietoisuutta ja toimintaa haavoittuviin ekosysteemeihin. Hanke esittelee yhteisövetoisen lähestymistavan suojeluun ja valtamerien terveyteen.

Monty Halls, The Big Bluen perustaja Suojapussi Project, ilmaisi innostuksensa: ”Olemme innoissamme voidessamme yhdistää voimamme HX:n ja HX Foundationin kanssa. Tarjoamalla työkaluja ja tietoa, joita tarvitaan meriemme suojelemiseen, luomme maailmanlaajuisen valtamerten valvojien liikkeen. Tämä kumppanuus ei ainoastaan ​​lisää tietoisuutta, vaan antaa Yhdistyneen kuningaskunnan paikallisille rannikkoyhteisöille mahdollisuuden ottaa vastuuta meriympäristöstään.

"Emme malta odottaa, että pääsemme alkuun ja HX-säätiön lahjoituksen, joka rakentuu Mansaarella käynnistetylle alkuperäiselle konseptille (Mansaari on Unescon biosfääri – nimetty Man and Biosphere -ohjelmassa), missä laukut testataan alkuperäisen lahjoituksen jälkeen aiemmin tänä vuonna."

Monty Halls on yhdessä Chloe Couchmanin, HX:n ja HX Foundationin hallituksen jäsenen viestintäjohtajan kanssa käynnistämässä The Big Blue Bag -projektin pilottia ECN-konferenssissa.

Big Blue Bag -projektin tavoitteena on laajentua valtakunnalliseksi aloitteeksi kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja pitkän aikavälin tavoitteena on maailmanlaajuisesti tavoittaa kansalaistiede rannikkoyhteisöihin. HX-säätiön rahoituksella tuetaan mm digitaalinen alusta ja tuotanto 50+ yhteistuotemerkkiä Big Blue Laukut, joka jaetaan yli 50 eri yhteisölle eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Big Blue Bag -projektin aktiviteetit heijastavat samanlaista työtä, jota HX jo tekee laivoilla vieraille, mukaan lukien heidän huippumoderni tiedekeskuksensa, käytännön kansalaistieteelliset aktiviteetit kaikilla heidän matkoillaan ja jossa he lahjoittavat yli 1,800 XNUMX Vieraileville tutkijoille ilmaisia ​​mökkiiltoja joka vuosi.

HX Foundationin toimitusjohtaja Henrik A Lund lisäsi: ”Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä Monty Hallsin kanssa The Big Blue Bag Projectissa. Tämä aloite on linjassa tavoitteemme kanssa perustana saada yleisö mukaan suojelutoimiin ja samalla edistää sitoutumistamme meren elämän suojelemiseen. Projekti on tehokas työkalu sekä koulutukseen että toimintaan, ja se innostaa yksilöitä tekemään merkityksellistä vaikutusta.

Tämä yhteistyö vahvistaa HX Foundationin johtajuutta merensuojelussa ja edustaa rohkeaa askelta eteenpäin yhteisölähtöisissä suojelutoimissa. HX-säätiön tuella ja Monty Hallsin asiantuntemuksella The Big Blue Bag Projectista on tulossa yksi Ison-Britannian jännittävimmistä kansalaistieteen liikkeistä vuonna 2025, ja se tuottaa konkreettisia tuloksia valtamerien terveydelle ja biologiselle monimuotoisuudelle.

Kuva luotto: Expedition Cruise Network: Sarah Brown