Nautilus jakaa Dived Up -kirjoja

Bournemouthissa sijaitseva Dived Up Publications, joka on erikoistunut sukellukseen liittyviin kirjoihin, on solminut kumppanuuden Nautilus Groupin kanssa luettelonsa jakamiseksi ja sanoo, että muutto tekee sen nimikkeistä helpommin saatavilla sukellusliikkeille ja muille jälleenmyyjille.

Nautilus UK edustaa yli 20 sukellusvarustebrändiä, joten sillä on laaja jakeluverkosto ja sukellusmarkkinoiden tuntemus. Se ottaa nyt vastuun Dived Up -kirjojen jakelusta, myynnistä ja markkinoinnista sukelluskauppaan, jolloin kustantaja voi keskittyä sisällöntuotantoon.

"Olemme innoissamme voidessamme toivottaa Dived Up -julkaisut tervetulleiksi portfolioomme", sanoi Nautilus omistaja Brett Thorpe. ”Heidän korkealaatuiset sukelluskirjat täydentävät täydellisesti olemassa olevaa tuotevalikoimaamme. Digitaalisen median maailmassa on virkistävää pystyä tarjoamaan korkealaatuista fyysistä mediaa, joka on meillä vielä 50 vuoden kuluttua.”

Sukelsi ylösLuettelo sisältää sukelluspaikkojen oppaita, vedenalaista valokuvausta ja videokuvausta ja sukelluslaitteita sekä elämäkertoja, merenkulun historiaa, meren elävien henkilöiden tunnisteresursseja ja erilaisia ​​lokikirjoja. Päätoimittaja Alex Gibson sanoo, että se voittaa myös muiden riippumattomien kustantajien niche-nimikkeitä.

Viimeaikaiset julkaisut sisältävät Coral Triangle Cameos: biologinen monimuotoisuus ja pieni enemmistö kirjoittanut Alan Powderham; Aarteita, hylkyjä ja Punaisenmeren sukelluksen kynnyksellä kirjoittanut Howard Rosenstein; Laitesukelluksen operatiivisten riskien hallinta kirjoittanut Claudio Gino Ferreri; ja Richard Salterin toinen painos Sukellus Gozo & Comino.

