Uusi yritys ottaa haltuunsa Scubaversen

Ison-Britannian sukellusmedia-alusta Scubaverse on ilmoittanut ostavansa uuden Multiversal Media -nimisen osakeyhtiön, ja kuvailee muutosta strategiseksi liikkeeksi, joka käsittää laitesukellusta laajemman markkinasektorin palvelemisen.

Ware-pohjainen Scubaverse Media oli joutunut selvitystilaan lokakuun lopussa yli 80,000 XNUMX punnan veloilla Companies Housen mukaan, vaikka sen verkkosivusto oli pysynyt aktiivisena. Scubaverse sanoi lausunnossaan, että muutoksen tavoitteena on "ruokistaa lisäinvestointeja ja laajentumista sekä niche-sukellussektorilla että laajemmille villieläin- ja ulkoilumarkkinoille.

Havantissa sijaitseva Multiversal Media perustettiin tämän vuoden syyskuun puolivälissä sen johtajan Jeffrey Pritchettin toimesta, ja Scubaverse kuvailee sitä dynaamiseksi mediayhtiöksi, joka on "omistettu yhdistämään yleisönsä ulkomaailmaan". Se on rekisteröity "pre-press and pre-media services" -yritykseksi.

"Kasvaneiden resurssien ja laajennetun tiimin ansiosta Scubaverse on valmiina sukeltamaan monipuolisiin matkaelämyksiin ja ulkoilmaseikkailuihin, luoden kattavan alustan seikkailunhakijoille ja luonnonharrastajille", totesi. Sukellusvene.

"Voimien yhdistäminen Multiversal Median kanssa avaa uusia ovia Scubaverselle", sanoi perustaja Dave Alexander, johtaja vuodesta 2013. "Tämä kumppanuus ei ainoastaan ​​vahvista omistautumistamme sukellusyhteisölle, vaan antaa meille myös mahdollisuuden tutkia innovatiivisia mahdollisuuksia ulkoilumatkailun alueella."

