Ocean Film Festival kiertueelle Britanniassa

Vuosittainen Ocean Film Festival World Tour -kiertue kiertää 30 eri brittiläisessä elokuvapaikassa syyskuusta marraskuuhun.

Ohjelmassa on seitsemän lyhytelokuvaa, ja jokaisen esittelee juontaja. Jokaisessa näytöksessä on mahdollisuus voittaa meriaiheisia herkkuja, järjestäjä kertoo.

Sukeltajien show’n tähti tänä vuonna on puolituntinen Sukellus pimeyteen Jill Heinerthin, jota pidetään laajalti yhtenä maailman parhaista luolasukeltajista, teos.

Jill Heinerth elokuvassa Sukellus pimeyteen

Dokumentti käsittelee tutkimusretkiä maailman pisimpien luolien kartoituksesta Meksikossa jättimäisten jäävuoriluolien löytämiseen Etelämantereella ja sisältää rehellisiä haastatteluja ja takaumia, jotka havainnollistavat, että Heinerthin matka on yhtä lailla sisäistä tutkimusmatkailua kuin fyysisten esteiden ylittämistä.

Marianne Aventurier elokuvassa Aquaballet

Vapaasukellukselle omistettu 5 minuutin lyhytelokuva Vesiballetti, esittelee Marianne Aventurierin vedenalaisen esityksen, joka on kuvattu Ranskan Polynesiassa.

Miekkavalaat arktisella alueella

Miekkavalaat arktisella alueella (9 min) seuraa tutkijaryhmää, joka varjostaa maailman suurinta miekkavalaiden kokoontumista Souls (11min) jakaa kuuden ihmisen – tutkimusmatkailijoiden, tiedemiesten ja vedenalaisten valokuvaajien – tarinoita.

Sukeltaja Soulsissa

Surffauksessa on paljon kerrottavaa eri muodoissaan: Anna minun elää (17 min) esiintyy cornwallista kotoisin oleva suurten aaltojen surffaaja Tom Lowe. Astronautti meressä (11 min) katsoo bodyboardaaja Shane Ackermania, joka haluaa todistaa, että hänen tavoittelunsa on emme surffauksen epäsiisti sisarus.

Me surffaajat (37min) sijoittuu Liberian rannikkokaupunkeihin, ja sen sanotaan todistavan, että ”joskus tehokkain humanitaarinen apu ei ole vain selviytymistä, vaan puhtaan, muuttavan ilon hetkien luomista”.

We The Surfers (Hand Studio / Frechou & Bourbon)

”Ocean Film Festival on enemmän kuin vain elokuvatapahtuma; se on planeettamme sinisen sydämen juhla”, sanoo kiertueen johtaja Nell Teasdale. ”Festivaalin tavoitteena on inspiroida syvempään yhteyteen mereen ja tarjota syväsukellus valtameriemme sydämeen ja niiden ihmisten elämään, jotka niitä vaalivat.”

”Oletpa sitten kokenut meriharrastaja, viikonloppusurffaaja tai joku, joka ihmettelee syvyyksien mysteerejä, tämä festivaali lupaa unohtumattoman elokuvamaisen matkan.”

Ocean Film Festival sai alkunsa Australiasta, ja tämä on 12. vuosi, kun se on kiertänyt Britanniassa. Se alkaa Edinburghissa 6. syyskuuta ja päättyy 22. marraskuuta Norwichiin. Kaikki 30 päivämäärää ja lippujen varaaminen tapahtuu osoitteessa Ocean Film Festival sivusto.

