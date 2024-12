Ocean Lovers -festivaali 2025

Valtameren suojelun ja kulttuurin kaupunginlaajuinen juhla

Australian suurin valtamerelle omistettu kulttuuri- ja tiedetapahtuma Ocean Lovers -festivaali, palaa viidettä vuottaan vieläkin suuremmalla roiskeella! Vuoden 2025 festivaali laajenee ikonisten Bondi-juurien ulkopuolelle useita Sydneyn paikkoja koko maaliskuun ajan, jossa on monipuolinen kokoonpano valtameren inspiroimia tapahtumia tarkoituksena on juhlia, kouluttaa ja innostaa toimintaa terveellisemmän valtameren puolesta.

Festivaali muuttaa Sydneyn vilkkaaksi keskukseksi ideoita, taidetta, musiikkia ja toimintaa. Onko se a auringonnousun jooga istunto Bondi Beachillä jota seuraa "tiede uimareissasi" puhuu, a Trashion Parade ja eko markkinat or lauttamatkat Sydneyn sataman yli korostaa meren entisöintiponnisteluja – jokaiselle löytyy jotakin!

Perheet voivat nauttia käytännönläheisyydestä työpajat ja ekomarkkinat, nauttijat voivat tanssia rannalla bändien tahdissa, kun taas valtameren harrastajat sukeltaa syvemmälle asiantuntijapaneelit aiheista, kuten kestävät merenelävät, Alkuperäiskansojen meritietoja hain verkkovaihtoehtoja.

Sydneyn kalamarkkinat isännöi erityisiä tapahtumia, mm ruoanlaittokursseja palkitun kokin Luke Bourken kanssa ja eksklusiivisia retkiä kulissien taakse. The Hiilen kuormaaja Pohjois-Sydneyssä tulee myös tarjoamaan lapsiystävällisiä meriaktiviteettejavarmistaen, että kaupunki hyväksyy valtamerten suojelun.

Seikkailusta kiinnostuneille mahdollisuuksiin kuuluu osallistuminen Valerie Taylorin harmaa sairaanhoitajahai Väestönlaskenta, ilmaisia ​​sukellustunteja ja eksklusiivisia IMAX Ocean -dokumentteja. Yleisö voi tavata valtameritutkijoita tai ryhtyä kansalaistutkijoiksi ja liittyä a Marine Bioblitz yhteisötiedetapahtuma alueellaan.

Festivaalin perustaja Anita Kolni ilmaisi innostuksensa: ”Valtameriä rakastavan yhteisömme intohimo on ollut ylivoimaista, ja se on kannustanut meitä laajentumaan Sydneyn yli ja inspiroimaan todellista toivoa ja toimintaa kukoistavan sataman ja valtameren puolesta. Olemme saaneet runsaasti tukea hallitukselta ja paikallisilta neuvostoilta organisaatioille ja yksityishenkilöille, ja olemme erittäin innoissamme voidessamme paljastaa tämän ohjelman ja kutsua kaikki sukeltamaan tapahtumiimme tänä maaliskuussa. Yhdessä voimme muuttaa toiminnan väreet pysyvän muutoksen aalloksi."

Vuoden 2024 festivaali oli merkittävä 70% osallistujista jättää tunne optimistisempi, kun hän on oppinut toimivia tapoja suojella merta.

”Hajautumalla eri puolille Sydneytä voimme vahvistaa tätä intohimoa niin, että sillä on todella hämmästyttävä vaikutus rakastetun valtameremme terveyteen. Tämä ei ainoastaan ​​vahvista tehtäväämme, vaan auttaa vahvistamaan Sydneytä maailman suurimmaksi valtamerikaupungiksi, Kolni sanoi.

Tarkista tapahtumapäivät koko maaliskuussa ja kohokohta ilmaiset festivaaliviikonloput ovat 15. ja 16. maaliskuuta Darling Harborissa ja 22. ja 23. maaliskuuta Bondi Beachillä. Lisätietoja: https://www.oceanloversfestival.com

Poimintoja:

Käy verkkosivusto Lisätietoja ja koko festivaalin ohjelma, kun se julkistetaan.

Tietoja Ocean Lovers Festivalista

Ocean Lovers Festival syntyi Bondissa vuonna 2019, ja sitä on järjestetty vuosittain vuodesta 2022 lähtien. Festivaali on paikka "Sea Change" -tapahtumaan monikanavaisessa viihdenäytöksessä, jossa korostetaan valtamerten suojelua ja innovatiivisia ratkaisuja sekä juhlitaan merta. ideoiden, taiteen, musiikin, elokuvan, tieteen ja toiminnan kautta.

Tietoja IMC Pacific Foundationista

IMC Trading on johtava maailmanlaajuinen kauppayritys, jonka ytimessä on teknologia. IMC uskoo, että yritysten ja niille työskentelevien tulee edistää parempaa yhteiskuntaa. Siksi he antavat aikaa, kykyjä ja rahaa rikastuttaakseen ihmisten elämää yhteisöissä, joissa he asuvat ja työskentelevät, keskittyen erityisesti koulutukseen. Pacific Foundation -säätiön kautta he lahjoittavat vaikuttamiseen ja tukevat hyväntekeväisyysjärjestöjä ja organisaatioita, jotka ovat sitoutuneet auttamaan nuoria kehittymään täysimääräisesti.