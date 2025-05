Yli 100 sukelluslääkäriä kokoontui Balille SPUMS-sukellusterveyskonferenssiin

Candidasa, Bali, IndonesiaTällä viikolla Etelä-Tyynenmeren vedenalaisen lääketieteen yhdistyksen (SPUMS) 53. vuosittainen tieteellinen kokous pidettiin Candidasassa Balin itärannikolla. Ramayana Candidasassa pidettyyn konferenssiin osallistui 150 osallistujaa ja vierasta, ja noin 80 osallistujaa sukeltaa joka aamu ennen iltapäivän tieteellisiä istuntoja.

Joka vuosi SPUMS-tieteellisessä konferenssissa puhujat esittelevät tärkeitä snorklaajien ja sukeltajien terveys- ja turvallisuuskysymyksiä sekä uusia hoitoja sukellussairauksiin. Tämän vuoden operatiivisen ja tieteellisen ohjelman, "Happi – liian vähän, liikaa vai juuri sopivasti", koollekutsujina toimivat tohtori Xavier Vrijdag ja tohtori Hanna van Waart. Kokoonkutsujien mukaan;

”Tämän vuoden konferenssin keskiössä on happi sukelluksessa ja ylipainelääketieteessä. Keskustelemme hapen hyödyistä ja riskeistä, kun sitä on liian vähän (hypoksia), liikaa (happimyrkyllisyys) tai juuri oikea määrä (sukelluksen aikana tai sukeltajien ja sairauksien hoidossa).”

Myös Balin sukelluslääketieteen yhteisö on edustettuna konferenssissa, ja paikallinen sukelluslääketieteen ammattilainen Andrea Wiljaya piti esityksen Itä-Balin painekammioyksikön edustajille.

Konferenssin pääpuhujina ovat tohtori Bruce Derrick ja tohtori Pieter-Jan Ooij.

Tohtori Derrick toimii tällä hetkellä ensihoidon apulaisprofessorina ja anestesiologian apulaisprofessorina Duken yliopiston hyperbaarisen lääketieteen ja ympäristöfysiologian keskuksessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy ravitsemuksellisen ketoosin käyttöön keskushermoston happimyrkytyksen lieventämisessä.

Pieter-Jan van Ooij on ansioitunut sukelluslääketieteen erikoislääkäri, jolla on yli 30 vuoden kokemus pääasiassa Alankomaiden kuninkaallisessa laivastossa. Hän toimii tällä hetkellä laivaston sukelluslääketieteellisen keskuksen tutkimus-, innovaatio- ja koulutusosaston johtajana. Hänen tutkimuksensa pohjautuu edistyneeseen tietämykseen muun muassa sukeltajien keuhkojen toiminnasta, happimyrkytyksestä ja dekompressiotoimenpiteistä.

Tämä ei ole SPUMSin debyytti Balilla. Harvoissa paikoissa Etelä-Tyynellämerellä on riittävän suuria kokoustiloja tälle osallistujamäärälle sekä sukelluskeskus, johon mahtuu 80 sukeltajaa. ja upeita sukellusretkiä joka päivä yhdestä paikasta useille erilaisille sukelluskohteille.

Bali on valittu konferenssipaikaksi useita kertoja aiemmin, koska se tarjoaa nämä kolme ainesosaa sekä upeat maisemat, värikkään ja kiehtovan kulttuurin, herkullisen ruoan ja lämpimän, vieraanvaraisen ja ystävällisen balilaisen. Lukuisille australialaisille ja kansainvälisille edustajille ja vieraille sinne on myös erittäin helppo päästä ja hinta on kohtuullinen.

Kaikki nämä tekijät ovat osaltaan vaikuttaneet tämän vuoden suureen osallistujamäärään ja SPUMS:n jäsenmäärän yleiseen kasvuun – yhdistyksellä on nyt yli 430 jäsentä.

Bali Dive Academyn hallinnoima valtava urakka vie yli 80 sukeltajaa päivittäin viiden päivän ajan viiteen Balin tunnetuimpaan sukelluskohteeseen: Tulambenin lahdelle, Amediin, Candidasaan, Nusa Penidaan ja Padang Baihin.

Majoituksen, kokoustilat, ruokailun ja sukellustoiminnan on järjestänyt sukelluksiin erikoistunut matkatoimisto Diveplanit Travel.

Diveplanitin Simon Mallender sanoi: ”On ollut hienoa voida tarjota Balin sukelluskokemus tälle suurelle joukolle vaikutusvaltaisia ​​sukelluslääkäreitä. Tämän kokoisen tapahtuman järjestäminen tuo haasteita meidän kaltaisellemme pienelle yritykselle, mutta olen ylpeä voidessani sanoa, että tiimi on tarttunut tähän haasteeseen ja tuonut mukanaan innovaatioita, jotka myös parantavat päivittäistä liiketoimintaamme.”

Deborah Dickson-Smith lisää: ”On ihanaa olla takaisin Balilla ja nähdä tämän vuoden kestäneen projektin toteutuvan. Suuret kiitokset myös Ramayanan ja Bali Diving Academyn henkilökunnalle ja johdolle, emme olisi voineet tehdä tätä ilman heidän yksityiskohtiin panostaan ​​ja jatkuvaa tukeaan. Toivon vain, että voin itsekin livahtaa muutamalle sukellukselle!”

Osallistujille lahjoitettiin tapahtumasta matkamuisto; balilaisen taiteilijan Simone Tomazelan Sea Connection Artista valmistamia meriaiheisia sarongeja. seaconnectionart.com

Tietoja Etelä-Tyynenmeren vedenalaisen lääketieteen yhdistyksestä:

Etelä-Tyynenmeren vedenalaisen lääketieteen seura (SPUMS) syntyi kahden Australian kuninkaallisen laivaston vedenalaisen lääketieteen koulun lääkärin epävirallisissa keskusteluissa. He päättivät perustaa lääketieteellisen seuran, joka keskittyisi virkistyssukeltajille tärkeisiin asioihin. He päättivät nimetä sen Etelä-Tyynenmeren vedenalaisen lääketieteen seuraksi. SPUMS perustettiin HMAS Penguin -aluksen osastolla Sydneyssä, Uudessa Etelä-Walesissa, Australiassa maanantaina 03. maaliskuuta 1971, ja sillä on yli 430 jäsentä.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole muuttunut sen perustamisen jälkeen. Nämä ovat:

edistää ja helpottaa vedenalaisen ja paineistetun lääketieteen kaikkien näkökohtien tutkimista.

tarjota tietoa vedenalaisesta ja ylipainelääketieteestä.

edistää jäsenten välistä viestintää ja julkaista lehteä.

kutsua jäseniä vuosittain tieteelliseen konferenssiin ja järjestää kokouksia ja muuta toimintaa tiedottaakseen ja kehittääkseen toveruutta ja ystävyyttä jäsenten välillä.

Tietoja Diveplanit Travelista:

Diveplanit Travel on sukellukseen erikoistunut matkatoimisto ja tukkuliikeSen perustajat Deborah Dickson-Smith ja Simon Mallender ovat laitesukeltajia ja intohimoisia valtamerten puolestapuhujia, joiden tärkein elämäntehtävä on kannustaa useampia ihmisiä näkemään omin silmin, kuinka uskomaton vedenalainen maailma todella on, ja toivottavasti välittämään enemmän sen suojelemisesta.

Diveplanit Travel -tiimi on erikoistunut räätälöityihin sukellusmatkoihin – he ovat ylpeitä voidessaan löytää jokaiselle asiakkaalle parhaan matkayhdistelmän ja huolehtivat kaikesta matkan varrella lentolipuista ja majoituksesta sukellusvarusteisiin ja kuljetuksiin.