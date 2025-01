Scuba dash 7 mantereella tuo maailmanennätyksen

Yhdysvaltalainen sukeltaja Barrington Scott on tehnyt vahvistetun Guinnessin maailmanennätyksen, joka on nopein aika sukeltaa kaikilla seitsemällä mantereella.

Pysäytysraja oli 30 päivää, mutta Scott, joka tunnetaan myös nimellä BJ, onnistui suorittamaan saavutuksen alle 20:ssä. Hänen maailmanympärimatkansa kesti 19 päivää, 19 tuntia ja 40 minuuttia 13. marraskuuta ja 3. joulukuuta välisenä aikana. viime vuonna.

Scott Thaimaassa (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

"Tämän ennätyksen saavuttaminen on enemmän kuin henkilökohtainen saavutus, se on osoitus planeettamme vedenalaisen maailman kestävyydestä, tutkimisesta ja kauneudesta", Scott sanoo. "Toivon, että tämä inspiroi muita – erityisesti mustien yhteisössä – omaksumaan vesiurheilun ja seikkailun."

Vesiurheilun edustuksen puolestapuhujana Scott sanoo olevansa omistautunut monimuotoisuuden lisäämiseen laitesukellusteollisuudessa, jossa afroamerikkalaisia ​​on vain 5-8 % työvoimasta.

Parantuminen ja tarkoitus

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in New York’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Lapsena hän kertoo kiehtovansa luontoa, joka nähtiin televisiokanavien, kuten National Geographicin ja Discoveryn, kautta.

Vietettyään aikaa sijaishoidossa ja saatuaan päätökseen sotilaallisen lähetyksen Afganistaniin Yhdysvaltain merijalkaväen kenttäjohtomiehenä, hän kuvailee löytäneensä "parantumisen ja tarkoituksen" vuonna 2015 alkaneen rakkauden kautta laitesukellukseen. Hän oppi sukeltamaan Bahamalla, ja urheilu on sittemmin vienyt hänet yli 35 maahan.

Uusi Guinnessin ennätys

Hän oli päättänyt kerätä 50,000 XNUMX dollaria sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta Guinness World Records tarjous ja sanoo, että hänen pyörrematkansa seitsemän mantereen halki tarjosi monia "kerran elämässä" kokemuksia erilaisissa meren ekosysteemeissä Etelämantereen koskemattomista vesistä Australian koralliriuttoihin.

Jokainen sukellus oli hänen mukaansa myös korostanut meren suojelun kiireellisyyttä.

"Yksi ikimuistoisimmista sukelluksistani on edelleen Hondurasissa ystävieni kanssa, mutta tämä tutkimusmatka on opettanut minulle, että mahdollisuuksien rajojen ylittäminen voi avata ovia muille seurata", Scott sanoo.

Hän sanoo aikovansa jatkaa yksin matkustavien inspiroimista ja matkailuneuvojen jakamista Instagramissaan Bj.thetravellerpuoltaa samalla kestävää matkailua ja meren suojelua.

