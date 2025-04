Soft Magic Descending osuu kohdilleen sukeltajatuomareilla

Brittiläinen sukellusohjaaja ja ammattitaiteilija Laura Parker ei tiennyt Asia Dive Expo (ADEX) Voice of the Ocean -kilpailusta ennen kuin hän sattui lukemaan siitä Divernet opas kansainvälisiin sukellusnäyttelyihin aikaisemmin tänä vuonna.

Hän on iloinen, että hän jatkoi johtoaan, koska hänen maalauksensa Pehmeä Magic Descending on juuri voittanut hänet arvostetun kilpailun Artwork-kategoriassa. – Osallistuin hieman mielijohteesta, toivoen olevani finalisti, mutta olin yllättynyt ja innoissani kuullessani, että toinen kahdesta työstäni oli todellinen kategorian voittaja, Parker kertoi. Divernet.

Maalaus, äskettäinen esimerkki hänen "vetisistä heijastuksistaan", teki selkeän vaikutuksen Singaporen sukellustapahtuman maineikkaaseen paneeliin, kun sen jäsenet valitsivat voittajat livenä näyttelyn päälavalla 6. huhtikuuta.

ADEX on Aasian suurin ja pisimpään jatkunut sukellusshow ja Voice of the Ocean -kilpailu kattaa luonnon niin valokuvauksessa ja videokuvauksessa kuin taiteessa.

Vedenalaisten kuvantekijöiden 10-henkinen tuomaristo oli erityisen täynnä tähtiä, ja siihen kuuluivat David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich ja William Tan.

Taideteoksen voittaja ADEX 2025:ssä: Soft Magic Descending

Laura Parker, itseoppinut taidemaalari Richmondissa, Surreyssa, oli osallistunut kahteen maalaukseen ja molemmat pääsivät lopulliselle listalle, mutta Pehmeä Magic Descending raati kuvasi sitä "todella upeaksi työksi", ja useat tuomarit ilmoittivat haluavansa ripustaa sen seinilleen kotona.

Lämmin valo

46 x 46 cm maalaus on akryylillä ja lyijykynällä kiinnitetyllä puupaneelilla. Monet Parkerin aiemmista teoksista ovat perustuneet suoraan hänen vedenalaisiin kokemuksiinsa, ja kuvat ovat tyypillisesti heijastaneet meren elämää ja ruostuvia hylkyjä, mutta Pehmeä Magic Descending on näkymä yläpuolelta, joka on saanut inspiraationsa kävelystä mutkittelevia puroja pitkin.

"Pehmeä Magic Descending on tutkimusta väreistä ja kuvioista, jahtaavat ja kietoutuvat, kun lämmin valo heittelee tummien vesisten syvyyksien yli", Parker kirjoittaa kilpailutyökuvauksessaan. "Nautin näiden aaltoilevien liikkeiden luomien muotojen ja muotojen loputtomista mahdollisuuksista muuttaa ja reagoin intuitiivisesti liikuttamalla maalia rohkeilla ilmeikkäillä eleillä.

"Käyttäen rappauslastalla siveltimen sijaan en pysty täysin hallitsemaan sitä, miten maali liikkuu ja sekoittuu. Kokeilu ja riskien ottaminen ovat se, mikä jännittää minua, kun löydän yllättäviä, odottamattomia kuvia rakentaessani useita maalikerroksia herättämään valon tanssimista veden päällä, luoden varjoja, luomaan muotoja ja tunnelmia."

Myös Laura Parkerin toinen ehdotus Wrecked, joka perustuu hänen sukelluskokemuksiinsa, pääsi finaaliin

"Minulle taiteen tekeminen on jännittävää, pelottavaa, turhauttavaa, riippuvuutta aiheuttavaa, palkitsevaa ja ehdottoman välttämätön osa elämääni", Parker lisää. Hänen työ ilmestyi ensimmäisen kerran on Divernet vuonna 2021, jolloin Karibian inspiroima taideteos Syvällä valittiin projisoitavaksi Lontoon Oxford Streetillä sijaitsevan vaatekaupan kolmeen kerrokseen.

Hän oli maalannut sen "vastalääkkeeksi lukituksen synkkyydelle, kun muistin aaltojen alla kokemiani rauhallisia hetkiä".

Parker valmistui sukeltajaksi Brittiläisillä Neitsytsaarilla vuonna 2006 54-vuotiaana ja palasi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan opettajaksi seuraavana vuonna. Monet hänen vedenalaisista maalauksistaan ​​perustuivat hänen kokemuksiinsa sukeltaessa ja valokuvaamalla säännöllisesti Grenadassa.

Lue lisää taiteilijasta hänen verkkosivuillaan ja lisää ADEX Voice of the Oceanista tästä.

