BSAC käynnistää Adventure Diver -kurssin

Brittiläinen Sub-Aqua Club (BSAC) on tuonut potentiaalisille uusille jäsenille parannetun kokeilusukelluskokemuksen liittämällä itse sukellukseen kaksi eLearning-moduulia.

"Kattavampina scuba maisterina" se sanoo, että Adventure Diver on tapa sivuliikkeilleen ja sukelluskeskuksilleen nopeuttaa innokkaita kokeilusukelluksia joko Discovery Diver- tai Ocean Diver -ohjelmiinsa.

Kahden teoriamoduulin, Introduction to Discovery ja Ocean Diver & Adapting To The Underwater World, suorittaminen tarkoittaa, että ne hyvitetään harjoittelijan viralliseen BSAC:iin. koulutus jos he päättävät edetä 12 kuukauden kuluessa.

He saavat myös vuoden BSAC-jäsenyyden ja a digitaalinen tilaus jäsenille' aikakauslehti osana Adventure Diver -pakettia.

(Seamus Kirby / BSAC)

Adventure Divers voi halutessaan jatkaa koulutus joko Discovery Diver- tai Ocean Diver -täyttöpakkauksella, jonka suorittamisen jälkeen he saavat heidän sukelluspätevyytensä.

"Tämä on monipuolinen maistelukurssi, jota sekä BSAC-klubit että -keskukset voivat käyttää sukeltaja-harjoittelijan muunnosprosentin parantamiseen", sanoo sukellus- ja koulutus Sophie Hepstonstall.

"Modulaarisen muotonsa ansiosta Adventure Diver on myös loistava tapa saada nuorisoryhmiä, kuten Scouts tai Cadet Forces, osallistumaan BSAC-sukellukseen. koulutus ja tuo seuraavan sukupolven sukeltajia klubiin."

seikkailusukeltaja on avoin kaikille yli 10-vuotiaille ja maksaa 60 puntaa.

